Nacional 07-06-2017

¡Daniel rompe el silencio! Alcaíno le respondió con todo a Cecilia Pérez

Considera como escandaloso que compare el tema con lo sucedido con Nabila Rifo.

Tras semanas de polémicas por los dichos de su personaje “ Yerko Puchento ” en relación a la ex ministra Cecilia Pérez , el actor Daniel Alcaíno , decidió romper el silencio e indicó que no podría hacer humor si estuviera pensando en que cada palabra puede hacer daño.

En entrevista con la Revista Cáñamo afirmó que Le diría a esa señora que se picó ¿le muestro cuando su candidato, el que va a ser Presidente, sacó una radio kyoto y dijo barbaridades de otra mujer (Evelyn Matthei) donde la basureó y trapeó el piso con ella y nadie dijo nada? Esos sí que eran insultos po’ compadre, esa era violencia, lo mío es humor y por suerte aún no han matado a nadie por decirle que es feo al otro .

Agregando que Cuando me critican por el tema de la ex ministra de Piñera me ponen al mismo nivel de Nábila Riffo y eso es escandaloso . Alcaíno, sostuvo que no recibe órdenes de nadie y, si quiere, puede juntarse hasta con Piñera a tomarse un café.

“ Cuando la gente se enoja con Yerko es como si enojaran con Condorito ”, comentó.