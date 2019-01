Social 05-01-2019

Daniel Sarazúa, del liceo Valentín Letelier, compartió desayuno con Presidente Piñera junto a los puntajes nacionales PSU 2018

Como es tradicional, el presidente de la República recibió a los estudiantes que obtuvieron puntajes nacionales en la PSU 2018 y compartió con ellos un desayuno muy distendido y de camaradería, con una amplia cobertura de medios informativos.

El Mandatario departió con 25 jóvenes, de Santiago, regiones y también extranjeros, que destacaron en el test realizado entre el 26 y el 27 de noviembre pasado.

Según los datos que entrega el Consejo de Rectores, organismo a cargo del Sistema Único de Admisión que reúne a 41 universidades, informó que este año hubo 211 puntajes nacionales de los cuales 199 corresponden a la prueba de Matemática, dos a Ciencias, dos a Lenguaje y Comunicación, seis a Historia, Geografía y Ciencias Sociales y dos al promedio de Lenguaje y Matemática.

"Ustedes son los verdaderos portavoces y los verdaderos artífices del cambio y tienen una tremenda responsabilidad. Yo sé que han llegado aquí en base a su talento, y que lo apreciamos, y su trabajo", les dijo el Mandatario. "No todos tienen la oportunidad de estudiar en la educación superior, ni todos tienen el privilegio de ser puntajes nacionales, por lo tanto, esa es una doble responsabilidad”, añadió.

Agregó además –de manera muy distendida y cercana- que sentía una envidia sana por ellos, por su juventud, por la experiencia que estaban viviendo, porque cuando el rindió el test de selección universitaria no existía la tecnología ni todos los medios de comunicación globalizados, que les permite tener acceso a mucha información. Junto con ello les invitó a perseverar a no dejarse influencias por distintos vientos o modas, sino a avanzar hasta conseguir sus objetivos, que el país necesita a personas brillantes como ellos y a que desarrollaran “una vida plena con alegría, aportando al crecimiento de país”.

En el desayuno participó también la Ministra de Educación Marcela Cubillos, el Subsecretario Raúl Figueroa y la Intendenta de Santiago Carla Rubilar.

Daniel Sarazúa, dijo agradecer al liceo a sus profesores que siempre le enseñaban y tenían la paciencia para explicarles a todos los estudiantes; que él aprovechó las clases y que se daba cuenta –al ser de Linares- que Santiago no era el centro de todo, que también los jóvenes de provincia podían ser exitosos y rendir una buena PSU. Además envió sus agradecimientos a cada miembro del liceo a la Directora Isabel Rodrí9guez, por ser muy cercana y apoyar a los estudiantes, y al alcalde Mario Meza, que gestionó el viaje a Santiago para que pudieran asistir como familia”