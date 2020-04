Opinión 18-04-2020

Darío Castillo Valladares (q.e.p.d.) * Linares, 10 agosto 1935 + Linares, 15 abril 2020 “Normalista comprometido con la educación”



Por 150 años las escuelas normales fueron encargadas de formar a profesores de enseñanza básica en Chile, hasta que cerraron en 1974. Los maestros que desde allí egresaban eran estrictos, cercanos y comprometidos con sus alumnos. Los normalistas más que enseñar daban valores formativos y mecanismos de estudios. Actualmente, hoy son muchos los docentes -hijos de profesores normalistas- que heredaron ese mismo estilo.

Rendimos con estas líneas, un homenaje en su partida terrenal, a otro antiguo normalista. Alguien muy especial que regaló bellos momentos, compartiendo sabiduría, afecto, paciencia y mucha dedicación.

A través del tiempo, en nuestro camino, hemos encontrado personas que son difíciles de olvidar porque dejaron una huella importante, en alguna etapa de nuestra vida. Además, con alguno de ellos, comprendimos el verdadero significado de su amistad, solidaridad, alegría y confianza. Es el caso de D. Darío Castillo Valladares, que ha partido al descanso eterno.

Tuve la gran suerte de conocer a D. Darío hace poco más de cincuenta años. Coincidimos en el colegio marianista Instituto Linares, por un buen tiempo, el suficiente como para aquilatar la categoría humana de lo que significa ser un verdadero e incondicional amigo.

Un hombre sencillo, modesto, centrado en su familia y sus alumnos, en actividades educativas, recreativas y de formación integral desde el deporte, los scouts, y actividades propias de un colegio.

Allí estaba D. Darío con generoso espíritu de trabajo y espontáneo humor. Por eso aquilató, con méritos propios, tanto cariño de sus alumnos, reconociendo el legado de sabiduría que dejó en quienes compartieron tiempo con el gran profesor Darío.

Recuerdo un momento especial, ocurrido en una actividad realizada en el gimnasio del colegio marianista, con motivo de la actuación de un cantante nacional de renombre (nos reservamos su identidad, porque sigue vigente). Registro la anécdota, porque es muy espontánea y grafica de cómo y quién fue D. Darío.

Nuestro buen amigo, era responsable de la amplificación en toda actividad del colegio. Para esa actuación del artista (había arrendado el gimnasio) el cantante solicitó un tiempo de ensayo, durante la tarde. Por lo cual debía estar presente D. Darío. Algo ocurrió con el sonido y, entonces, el artista preguntó por el encargado de la amplificación. Aquí interviene D. Darío, y surge el siguiente diálogo:

-“Usted está a cargo del equipo de sonido del colegio”, dice el cantante.

- “Sí, y usted quién es”, responde D. Darío.

-“Soy el cantante…”, dice el artista.

- “Muy bien” dice D. Darío, “Tú dedícate a cantar, porque de la amplificación me encargo yo”.

D. Darío da media vuelta y se retira del lugar, dando por solucionada la situación. Nada más gráfico para explicar quién y cómo era D. Darío.

Quienes le conocimos, ex alumnos y ex colegas, sabemos muy bien que sus respuestas y reflexiones se transformaron en hitos testimoniales, en el colegio, y que son difíciles de olvidar.

Ser maestro, sin duda, es asumir un compromiso y D. Darío lo tuvo con su profesión, con la sociedad a la que sirvió, con la defensa de valores y principios de su colegio Instituto Linares, al que siempre se entregó con esmero durante su estadía en las aulas y acompañando actividades como el deporte, el naciente baby fútbol del día sábado (en esos años; que luego sería la Copa “Mario Sepúlveda”, homenaje para otro docente del colegio), también recordamos el servicio que prestó por tantos años, a grupos de jóvenes que se iniciaban en el movimiento scout y en toda actividad que realizaba el establecimiento.

En su partida, D. Darío deja a Bernardita, su amor de toda la vida, el cariño fiel de sus hijos Iván, Álvaro, Alexis y Patricio, cinco nietos, familiares y amigos, donde los muchos años permitieron compartir con él por tanto tiempo, hasta que la luz de su vida se fue apagando en una noche de miércoles, con una leve y fría brisa otoñal que se siente en este abril tan extraño; que nos tiene a todos muy inquietos.

Ha partido el profesor D. Darío Castillo Valladares en silencio, sin hacer ruido, con el sigilo sereno que sirve de mucho para dar el paso, hasta la otra orilla.

Sabíamos de él por su señora Bernardita. D. Darío fue una persona generosa y un querido maestro que ha simbolizado el compromiso por la educación, la entrega sin límites en su trabajo y su sencillez, a toda prueba. Un profesor que permitió abrir puertas y ser guía de un numeroso grupo de jóvenes para que pudieran descubrir el mundo.

Espero que estas palabras sean las más justas para transmitir a su esposa e hijos, familiares, y a quienes fueron sus alumnos, y los que fuimos sus colegas, con estas líneas del adiós; en la confianza que está en un mundo de paz, de luz y sin dolores ni angustias. Hasta siempre, D. Darío. Su misión está cumplida con creces.





(Manuel Quevedo Méndez)