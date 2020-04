Opinión 29-04-2020

Data Science en tiempos del conoravirus





Nunca ha estado la humanidad mejor preparada para una pandemia como hoy. Efectivamente, lo que antes para algunos significaba un dato, un simple número, hoy representa el puntapié para dimensionar escenarios sobre la crisis sanitaria en nuestro país y el mundo entero, posicionando al Data Science o la Ciencia de los Datos, como una herramienta crucial para la toma de decisiones de impacto no solo en la salud, sino social, económico y político.



La agenda cotidiana de más de la mitad del mundo se paralizó para priorizar a la vida. Así de importante es el valor de un dato en los tiempos actuales. Precisamente dichos datos son un capital invaluable que permite el análisis estratégico de curvas de comportamiento del virus, estimar peaks pensando en cubrir oportunamente la demanda de insumos, tecnologías críticas y capital humano especializado. Inmensos esfuerzos han debido hacer gobiernos de todo el mundo para justamente capturar, analizar y afinar esfuerzos. Lo que está en juego no es menor: quienes mejor lo hacen, más vidas salvan.



La llegada de esta pandemia hace carne la importancia de los datos al servicio de la calidad de vida de los seres humanos. Hasta hace algún tiempo, solo se asociaban a la radiografía de un negocio, oferta y demanda, ventas y producción; pues bien, hoy su rostro es humano y Chile ha demostrado capitalizar el acceso a datos críticos de otros países a su favor, para planificar estrategias y políticas prospectivas.



Nuestro país surge como un líder promisorio en la capitalización de datos recogidos de la observación del universo, a través de la astronomía. No obstante, existen distintas industrias que pueden fortalecerse a través del Data Science, como la minería y la agricultura, al igual que aplicando los mismo algoritmos matemáticos atender problemas globales de urgencia como la escasez hídrica, el calentamiento global, la marea roja y otros. Chile cuenta con expertos en Data Science capaces de analizar estos datos y compartirlos para el provecho de otras investigaciones innovadoras.



Hoy nuestra realidad está centrada en los datos cotidianos de un virus que crece a paso rápido y que cada jornada demuestra su alta letalidad. Especialistas de las ramas de la epidemiología, la medicina de cuidado intensivo y economía, entre otros, pueden apoyarse del Big Data que a diario entregan y comparten más de 200 países que suman 1.43 millones de infectados. Esperamos que el valor que hoy cobran los datos para superar esta pandemia, nos ayuden a reconsiderar la importancia de compartir bases de datos fidedignas y de disponer de capacidad analítica que nos ayuden a resolver problemas actuales y futuros.



En una colaboración inédita que reúne al sector público, la industria y a la academia, el Data Observatory, liderado el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Amazon Web Services y la Universidad Adolfo Ibáñez, esperan contribuir a la generación de soluciones y capacidades en Data Science y tecnologías afines, que sean útiles en diversos sectores de las ciencias, las tecnologías y la economía. Esperemos que esta nueva perspectiva del Data Science sea uno de los tantos aprendizajes que recoja la sociedad tras sus tiempos del coronavirus.







(Carlos Jerez, director ejecutivo Fundación Data Observatory)