Opinión 28-04-2019

Datos poco conocidos sobre Notre Dame

APORTE ARQUITECTONICO JUDIO: No solo Paris, sino todo el mundo cristiano, se conmovió con la noticia del incendio de la Catedral de Notre Dame, ocurrido el 15 de este mes. Felizmente, las 2 torres principales, la estructura y el rosetón principal de dicha catedral, quedaron intactos.

Aún no se conoce con certeza, la causa que originó este verdadero desastre que, al parecer no fue producto de un atentado, si no un accidente por falla eléctrica, ya que se encontraban numerosos trabajadores realizando diversos trabajos de restauración.

Sin embargo, se sabe que dos piezas muy conocidas e importantes: la Corona de espinas de Jesucristo y la Túnica del siglo XIII del rey Luis IX, se llevarán al Museo del Louvre.

A pesar de todo lo anterior, el incendio de Notre Dame, de Paris, ha dañado un bien histórico, cultural y religioso .Al respecto os invito a leer algo sobre el aporte judío en sus obras de arte que presentan su herencia en Francia .En otra oportunidad veremos el aporte Masónico a dicha construcción.

La Catedral de Notre Dame, data del siglo XII y provee una idea de lo que en vida hace 8 siglos, en la época cuando se construyó ésta, la gran mayoría de la población de Francia, principalmente de París era iletrada y además muy pobre. Muchos de sus elaborados “ frisos”, estatuas y vitrales, tenían una función educativa, ilustrando historias bíblicas y religiosas que, trataban de impartir mensajes a los cristianos del Paris medieval.

La obra más prominente de Notre Dame, se refiere al pueblo judío como ya veremos y fue ejecutada por gremios Masones ,llamados “ Operativos” que también dejaron testimonio de su quehacer , objetivado en las herramientas usadas que pasaron después a ser simbólicas, entregando a su vez mensajes ocultos que cada cual debe develar.

Arriba de la entrada principal de esta catedral, hay un friso o alto relieve de dos santos cristianos: Ana y Joaquín, considerados abuelos de Jesús. Como éstos eran judíos, el o los artistas escultores utilizaron modelos judíos locales, de esa época, que apenas eran tolerados como raza.

Todos los judíos ,años antes habían sido expulsados de Francia por el rey Felipe segundo en el año 1182.Pero poco a poco años después comenzaron a regresar a y a instalarse en diversas ciudades y pueblos.

El Papa Inocencio Tercero, en 1215 prohibió a los judíos ejercer en Europa todas las profesiones, excepto el ser prestamista y / o vender ropa vieja. Además , estaban obligados a vestir prendas ridículas, para diferenciarlos de los cristianos.

Así es como en el friso antes indicado, los invitados a la boda representados en él, visten túnicas largas y tienen sombreros altos y puntiagudos, por tanto hacen el ridículo. El Rabino que conduce la ceremonia está envuelto en un “ talid” ( vestimenta interior con flecos,similar a un poncho con flecos torcidos y anudados en las 4 esquinas). Se observa también un arca, conteniendo el libro sagrado judío “La Torá”, otros libros y una llama que en las sinagogas está permanentemente encendida.

Dos prominentes estatuas en la fachada de la Catedral de Notre Dame, capturan los sentimientos de los cristianos y judíos de ésa época. A la derecha de pie se puede ver una mujer harapienta y derrotada, con sus ojos abiertos por una serpiente y su cabeza inclinada. Sostiene un cetro roto y las Tablas de la Ley judía que caen de sus manos. A sus pies, se encuentra la corona pisoteada que, representa a la “ sinagoga”,y al judaísmo en general.

Así es como quería la Iglesia Católica que, aquellos que entraran a la Notre Dame creyeran que el judaísmo estaba acabado, humillado. A la izquierda se puede ver una mujer con ropa fina, erguida, que lleva un cáliz y un bastón con una cruz. Ella es conocida como Eclesia y representa a la victoriosa Iglesia Católica.

Estas alegorías de dominio cristiano y de humillación para el pueblo judío, eran tan importantes que cuando los originales fueron destruidos durante la revolución francesa, fueron posteriormente recreados y reemplazados en el siglo XIX.

Sobre ellos existe otra representación de los judíos, la Galería de los Reyes. Representando a 28 reyes de Iehudá e Israel. También éstos fueron reemplazados ,después de haber sido destruidos por la Revolución Francesa.

BIBLIOGRAFIA: Revista virtual “ AIHS”



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista