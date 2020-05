Política 03-05-2020

DC del Maule reacciona ante renuncia de diputado Pablo Lorenzini



Con 28 de abril de 2020, el Partido Demócrata Cristiano (DC) en el Maule, tomó conocimiento de la renuncia a esa colectividad del actual diputado por el Distrito 17, Pablo Lorenzini.

Sobre el particular, la Directiva Regional, junto con lamentar su decisión dada su dilatada trayectoria de servicio público y de servicio a la comunidad, emitió una declaración pública, en la cual plantean lo siguiente:

“En nuestro actual ordenamiento institucional no existen las órdenes de partido por lo que exigimos a nuestro ex camarada que, coherentemente con su alta investidura, entregue una mejor explicación sobre su renuncia al partido.

Desde hace un tiempo, el diputado Lorenzini ha venido votando, en los diferentes proyectos de ley y en otras materias propias de su cargo, de una manera que no guarda fiel coherencia con las ideas y valores del partido que lo ha postulado al parlamento desde 1997…

La Democracia Cristiana de la Región del Maule no se quedará en los lamentos y trabajará con especial dedicación y entusiasmo junto a la senadora Rincón, al diputado Matta, a sus alcaldes, Cores y concejales, pero muy especialmente, junto a sus líderes sociales y militantes de base, para promover nuevos liderazgos fieles y coherentes a nuestra doctrina y de esta forma seguir sirviendo a nuestra Región y a las personas más vulnerables.”