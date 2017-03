Nacional 12-03-2017

DC Linares respalda candidatura de Carolina Goic

En Linares, la Democracia Cristiana (DC), en asamblea comunal realizada en Linares, respaldó la precandidatura presidencial de Carolina Goic, en el marco de las posibles postulaciones de la Nueva Mayoría.

Así lo comunicó vía redes sociales Paula Nuche, presidenta comunal en Linares de la DC. Quien de paso, indicó que el desafío es fortalecer a la colectividad de cara al proceso de refichaje de militantes.

Al respecto, la senadora Carolina Goic indicó sobre esta postulación que "yo valoro en esto la opinión, con franqueza, de militantes que están en el Gobierno, pero que son militantes de un partido (...) ellos también tiene opinión política, así que agradezco mucho la definición, el planteamiento franco y sincero, en este caso, de quienes están en el Gobierno".

"Veremos cuál es el mejor mecanismo, yo he planteado que me encantaría llegar a una primaria, pero vamos a ver cuáles son las condiciones que se dan para ello (...) pero llegar a una primaria requiere de una discusión previa. Esto no es solamente la discusión del mecanismo ", añadió.

Esto, a propósito de la idea que ha tomado fuerza entre militantes y la mayoría de figuras emblemáticas, respecto de que Carolina Goic, participe de las primarias de la Nueva Mayoría, descartando una candidatura que llegue a la primera vuelta presidencial.