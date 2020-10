Política 11-10-2020

DC presenta candidatos a alcalde y a Cristina Bravo como postulante a Gobernadora Regional



Con el objetivo de aumentar la cantidad de alcaldes que tiene en el Maule y transformar a la actual consejera regional, Cristina Bravo, en la primera gobernadora regional, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó sus cartas para los procesos eleccionarios que se avecinan.

La presentación se realizó con la Senadora Ximena Rincón y los integrantes de la mesa regional de la colectividad, encabezada por Gerardo Muñoz, quienes recalcaron que el objetivo no es otro que aumentar la cantidad de alcaldes que el PDC tiene en la región y transformar a Cristina Bravo en la primera gobernadora regional del Maule.

Al respecto, Ximena Rincón recalcó que el ideal hubiese sido que la comunidad decidiera las mejores cartas para aspirar a las alcaldías de la región, vía primarias, situación que no fue posible dado el interés de algunos partidos por blindara ciertos candidatos.



CANDIDATOS

Para la elección primaria para definir el representante de un amplio sector de la centro izquierda, el PDC apostó por la consejera regional Cristina Bravo, quien junto con agradecer la nominación, recalcó que continuará con el sello de su gestión como Core, es decir, con trabajo en equipo con dirigentes sociales y deportivos, concejales, alcaldes y parlamentarios.

En el caso de los alcaldes, la Democracia Cristiana ratificó que van a la reelección Javier Muñoz en Curicó, Priscilla Castillo en Molina, Claudia Díaz en San Rafael, Luis Vásquez en Maule, Jorge Silva en San Javier y Luis Cadegan (independiente) en Yerbas Buenas.

También hay concejales que en representación del partido buscarán llegar a las alcaldías de sus comunas. En este caso, están Rodrigo Veloso en Constitución, Mario Contreras en Pelarco, Marcelo Viedma en Pencahue y Juan Carlos Figueroa en Talca, aunque sujeto a una realización de una primaria vinculante de la centro izquierda.

En Teno, el concejal Paulo Donoso también buscará llegar a la alcaldía; Ernesto Bravo en Vichuquén y Matusalén Villar en Longaví.

Desde el mundo social, la DC apuesta para las alcadías por Carolina Muñoz en Hualañé, Ricardo Verdugo en Cauquenes, José Espinosa en Chanco, Waldo Alfaro en Linares, Patricio Contreras en Retiro y Jorge Torres en Villa Alegre.

Desde el PDC se informó que resta por definir la situación de Parral donde hay dos postulantes: el ex alcalde Israel Urrutia y el médico independiente, Rodrigo Castro.