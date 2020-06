Política 28-06-2020

DC se cuadra con retiro de fondos de AFP para enfrentar crisis impulsado por Senadora Rincón



Sigue aumentando el respaldo ciudadano y político para el retiro de hasta un diez por ciento del ahorro previsional individual, con posterior bono de reconocimiento, que desde marzo pasado viene impulsando la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, para ayudar a enfrentar y superar la pandemia en vastos sectores de la clase media que no acceden a ningún tipo de ayuda gubernamental.

Ahora fue el turno del propio partido de la legisladora. De hecho, el Presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, y Ximena Rincón, aseguraron que urge concretar una iniciativa para permitir que aquellas personas –especialmente de clase media- que no reciben ninguna ayuda estatal, puedan disponer del 10% de sus fondos de ahorro previsional para enfrentar los efectos de la pandemia.

“Hemos visto muchas declaraciones transversales respecto a esta materia, donde la mayoría de políticos –con un alto respaldo ciudadano- están de acuerdo en que las personas puedan disponer del 10% de las AFP. Entonces ¿qué esperamos? ¿seguir dando declaraciones? No, debemos actuar ya. Materialicemos una iniciativa. El Ministro Briones tendrá que entender que hasta la fecha todas las medidas que ha diseñado son absolutamente insuficientes. El Presidente tendrá que entender también que existe una realidad de la cual hacerse cargo, y que excusarse en la Constitución no solucionará su problema”, indicó el Timonel DC.

La Senadora Rincón valoró el respaldo que su proyecto ha ido sumando desde que lo presentó en marzo pasado, cuando ya se visualizaba que miles de chilenos y chilenas verían severamente afectados sus ingresos. “Este ya no es un tema de izquierda o derecha; es un tema de vida o muerte para las familias. Así lo entienden parlamentarios de izquierda, centro y derecha que se abrieron a apoyar esta iniciativa”, dijo la legisladora.

Para Ximena Rincón, el retiro de fondos permitirá que miles de personas que no han recibido ayuda alguna, si la tengan y con eso no sólo contribuye a que la gente se quede en casa, sino que también se evita un colapso de muchas empresas que ahora no tienen clientes. “Las platas están y el mecanismo es pasar ese dinero a la cuenta adicional de manera gradual, pues la idea no es provocar un shock en el sistema, pero si permitir que las familias tengan ingreso. Si no hay circulante, la economía no va a resistir”, precisó la Senadora por el Maule.

El timonel DC, a su vez, dijo que en la actualidad miles de familias de clase media se encuentran en la indefensión “y no se entiende por qué si las personas suspendieron su relación laboral y pagaron su sueldo con el seguro de cesantía gracias a una ley del propio Gobierno, hoy el mismo Gobierno se oponga a que las personas puedan usar sus propios fondos AFP para paliar esta crisis. La pandemia no será eterna, pero sus efectos son urgentes. Por eso, en este período excepcional resulta indispensable poder utilizar estos montos, porque hay muchísima gente que realmente lo está pasando muy mal”.

Finalmente, el Timonel DC dijo que si existe voluntad, “podemos discutir los casos que podrían utilizar este recurso. Es algo que hemos conversado latamente con la Senadora Ximena Rincón, y que ha encontrado respaldo de la Democracia Cristiana. Nunca debemos olvidar que en tiempos de pandemia hay que llegar bien y a tiempo con la ayuda. Y en ese sentido, hay que dejar de lado el dogmatismo y pensar en la gente”