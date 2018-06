Opinión 05-06-2018

De cara a un grave peligro social

Al presente, según se observa, el estado general de circunstancias bajo las cuales nos desenvolvemos es de grandes confusiones , contradicciones y desorientaciones que si no son caóticas se le parecen mucho. Las personas se estremecen al oír cada día noticias sobre hechos que, hasta hace poco, les hubiésemos tenido por increíbles.

Así, muchos se preguntan : ¿ a dónde iremos a parar por el camino que llevamos ?...¿ hacia que precipicio nos aproximamos?...

El futuro se nos presenta incierto, imprevisible, inseguro. Y no es para menos. Una voz interior nos habla a la conciencia advirtiéndonos que hemos entrado a un tiempo social de grandes peligros; y, por esto, se vive en zozobras y atemorizados. Cruzamos pisando arenas movedizas. La seguridad de nuestros hogares; la estabilidad de nuestros trabajos; el destino futuro de nuestros hijos; todo ello y más le sentimos amenazado. Las instituciones que teníamos hasta ayer como la más confiables ahora tambalean bajo el peso de ciertas conductas descubiertas en su interior, que sobrepasan las peores imaginaciones.

¿En qué y en quien podemos creer? … ¿ En quién podríamos confiar ?...¿ Dónde están los refugios morales ?...

El Presidente Lagos – una persona especialmente inteligente y honesta – hizo famosa una frase que al día ha perdido su sentido: “Hay que dejar que las instituciones funcionen”. Pero ellas no están en condiciones de funcionar, ni aún cuando se las dejara, porque sus integrantes y resortes internos exhiben fallas y defectos insuperables. El país sabe que sus instituciones principales no funcionan o funcionan mal, de manera injusta o gravemente inapropiada.

La palabra “inverosímil” ha muerto. Según puede verse, ahora todo es “verosímil” (es decir, todo es creíble) aún lo más aberrante, lo más impensable, lo más inimaginable . La realidad ha superado largamente a la ficción literaria, como fue predicho por Oscar Wilde.

Como ahora todo es creíble, la duda se ha generalizado. Esta es la gran paradoja de nuestro tiempo: como todo debemos creerlo, aún cuando se trate de horrores … ya no es posible creer en nada ni nadie. No queda más que batirse, cada quien, con sus propias ideas y medios …si aún las tiene y no sospecha de ellas mismas.

Las personas nacidas bajo las antiguas reglas de respeto por ciertos valores, autoridades e instituciones, no pueden dar crédito a lo que ven sus ojos; incluso, a veces, al interior de sus propias familias. La vida ha enloquecido. Una inmensa máquina moledora de carne está triturando a las autoridades, policías, curas y obispos, parlamentarios y políticos, ministros de estado, jueces, empresarios, profesores, soldados . De la molienda no se salva nadie. El periodismo nacional no está dejando títere con cabeza.

Cada mañana un nuevo escándalo público grave. Por la tarde se suceden otros que profundizan más y más el hoyo en que hemos caído. Nadie tiene claro cómo salir de este pozo negro en el corto plazo y relativamente indemne.

El optimismo y el buen espíritu están a la baja. Una cierta tristeza, hija legitima de una gran preocupación general, se apodera de los rostros de la gente común.

¡ No !... no estamos bien. Vamos por mal camino, aunque los economistas nos ofrezcan cada día perspectivas de recuperación y prosperidad económicas crecientes. El asunto del momento no es de dinero. Quizás, por el contrario, puede ser que haya sido el dinero el que nos envenenó el alma a los chilenos con sus vicios propios característicos.

¿Dónde está el gran conductor social del momento supremo del peligro que enfrentamos, capaz de guiar a nuestra sociedad por un rumbo nuevo de rectificación y saneamiento moral efectivo ?...

Ya no bastan sino irritan los fuegos artificiales políticos. La pirotecnia y el malabarismo político son de una parte insoportables y, de otra, distractores de la conciencia pública.

El país espera, bajo las actuales circunstancias, la voz y la mano de un carácter superior, de moralidad personal indisputable, dotado de una cultura sólida y amplia, capaz de comprender profundamente los enormes desafíos del momento y capaz de diseñar y construir el camino de salida de este atolladero.





(Luis Valentín Ferrada)