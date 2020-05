Opinión 28-05-2020

¿De dónde vienes poesía?





Salió el aprendiz tras su mayor aventura, sin alforjas ni escuderos

sin barco velero, ni monedas en el bolsillo, y

se encontró con la poesía, a quien le preguntó.



¿De dónde vienes poesía? Y ella le respondió,

de un lugar donde nadie comanda, donde nadie es dueño,

donde la libertad está siempre presente,

pero subyuga a quien me ama por siempre.



¡Dime! ¿Cómo eres tú?

Yo soy como el viento,

que te besa sin darte cuenta,

que soy hoja de otoño, de vuelo frágil, que se posa en tu ventana, o

que golpea tu puerta,

soy una flecha, que hiere tu esencia,

que te alegra o te hace sufrir, cuando llega a tus manos

y la lees en noches inciertas de amores, donde mis versos

te queman al son de violines que te encantan y te desconciertan,

sin pedir permiso a su corazón, te lleva frente a tu espejo, y

te desnuda, tal vez en forma amable o cruel, tus sentimientos,

porque yo no soy estática ni contemplativa,

para ayudarte en tus sueños.



¡No me temas! Porque soy verdad y belleza,

portadora de aquellos que la viven y la expresan

con dolor, nostalgias, esperanzas y alegría,

que con su propia voz, bajo la luna azul, frente al mar,

cantan a la desnudez de una mujer amante o ausente, y

que secretamente la llevan siempre en su mirada,

buscándola para entre las multitudes para amarla por siempre.



¿A qué le temes tú, mi amada poesía?

A ser olvidada en un libro perdido,

a que todo mi bagaje no sea leído, vivido ni comprendido,

escritos con dolor sanguíneo, de aquellos que desgarraron su alma

en versos, por un amor lejano que tal vez nunca lo supo,

y que de otro son sus besos… su cuerpo.



Y Dime tú, aprendiz a poeta.

¿Aún quieres ir tras tu aventura?

¡Sí! Respondió entusiasmado, y

para no olvidarte jamás

te llevaré en mis alforjas noches y días.

Y cantaré a mis Aldonzas y Dulcineas,

recorreré y lucharé por todos los confines del mundo,

hasta encontrar la mujer de mis sueños,

porque ahora tú ¡Te vas conmigo poesía!



Dedicada a toda(o)s los escritores y poetas, espacialmente a los maulinos, y de la hermosa ciudad de Linares, que testimonian y eternizan, más allá de las crisis, con sus habilidades literarias, los amores, las bondades y gentilezas de su gente.





Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista