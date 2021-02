Deporte 09-02-2021

De dulce y Agraz Albirrojos estuvieron a dos minutos de haber logrado el triunfo

Tras la igualdad ante Colchagua se complicó opción de la permanencia en Segunda Profesional

El futbol es como la vida. Como las dos caras de una moneda, en un lado felicidad y en la otra tristeza. Sabemos que este deporte es un juego y te da tres opciones: ganar, empatar y perder. Los albirrojos, no aguantaron la victoria y en los minutos adicionales tras una sucesión de errores y de una pelota ingrata que de en el travesaño y luego le quedó a Pizarro, quien no tuvo problemas para finiquitar y anidar el balón al fondo de la red y de paso dejar a Linares, literalmente con la primera chance de regresar a los potreros.

Los primeros minutos antes del gol, sin duda que era más el cuadro de San Fernando, por eso a los 6 minutos fue fundamental el centro a ras de hierba que fue conectado por Nicolas “astro boy “Barrera, que provoco los abrazos para los linarenses. En los 14 minutos, German Martínez, pudo haber concretado el segundo para los dirigidos de Climent. Cinco minutos más tarde Barrera, tuvo una ocasión clara para el “depo”, que no fue aprovechada. Con la ventaja mínima los del Maule Sur, se fueron al descanso.

En el complemento da la sensación que Linares, se metió atrás o que en definitiva fue Colchagua, lo acorralo. A los 60, llegaría la primera ocasión para la igualdad, en los pies del jugador Nicolás Carvajal. En el minuto 68, la reacción felina del portero David Pérez, para tapar un balón de Carvajal. Quizás faltó concentración en los minutos adicionales, en un balón que da en el travesaño manoteado por David Pérez, pero que la defensa no pudo despejar, apareció Francisco Pizarro, jugador de Colchagua, que no tuvo inconvenientes para cabecear la pelotita y anotar la paridad. Lamentablemente ese empate hundió a Deportes Linares, en el fondo de la tabla. No solamente vasta ganar el ultimo duelo frente a Colina, sino que hay que esperar que los elencos que luchan por no descender, pierdan y por goleada.

Luego del pitazo final, fue triste la imagen en el estadio fiscal de Talca, ver en el campo de juego a jugadores albirrojos, en el césped llorando, porque tenían claro que el empate no era beneficioso. Al igual que los colaboradores, dirigentes, medios de comunicación que estuvimos en el multicolor, quedamos con una sensación de impotencia por esa maldita pelota que nadie pudo despejar y que se clavó en el pórtico defendido por David Pérez .

Lo hemos dicho y quizás no sirva nada llorar sobre la leche derramada, porque esto es futbol, claro que todavía puede darse el milagro para que Deportes Linares, mantenga la categoría. Un equipo que ya conocemos la historia, que no tuvo una buena administración sobre todo al comienzo de temporada donde las cosas se hicieron mal con algunos personajes que no vale la pena mencionar, por lo menos en este análisis. Con muchos técnicos que pasaron y con jugadores que lo dieron todo en la cancha. Pero, convengamos en algo que faltaron elementos de jerarquía, esos que saben tener la tranquilidad para abrochar partidos.

Ahora esperar la justicia divina, como lo dijo en varias ocasiones el recordado Julito Martínez, para nuestra institución que ha sufrido más que nunca. Lo he reiterado esto es futbol y al igual que en la política esto es sin llorar, aunque nos cueste no derramar una lagrima tras esta igualdad. Más aun cuando otra vez se nos estaban dando todos los resultados, pero como lo dijimos en la previa, el más importante que era la victoria linarense no se concretó.

Muy cabizbajo estaba el técnico Ramon Climent, una vez finalizado el compromiso, incluso le costaba hilvanar algunas palabras “tengo tristeza, por esta situación porque los chicos jugaron bien, fue una pelota que no se pudo sacar. Tenemos que ser críticos nosotros, no administramos el balón de la mitad hacia arriba, nos metimos muy atrás. Una jugada fortuita que nos dejó sin voz y mirando al cielo moviendo la cabeza para un lado y para el otro. Hay que ser fuertes y levantarse porque aún queda una batalla, todavía nos queda una mínima esperanza. se estaban dando todos los resultados, hace varias fechas, más de esa ayuda no pudimos tener. En el primer tiempo debimos haber ampliado el marcador, pero en el segundo fue muy poco. Ellos tenían muy buenos jugadores con experiencia. Lamentable lo que aconteció, pero esto es futbol, y les pido disculpa a todos los hinchas de esta hermosa institución”.

En la parte de abajo del campeonato de Segunda Profesional, quedó de la siguiente manera, aunque hay dos partidos que se jugaban al cierre de esta edición. Deportes Linares, tiene 18 puntos; Vallenar, 20; Colina, 21; Deportes Concepción, 21 unidades.

En el partido pendiente que se jugaban ayer, al cierre de esta edición, lo primero es que Fernández Vial, ganara por más de 4 goles a Colina. En tanto en la última fecha, que Deportes Concepción, gane también por más de 3 tantos a Vallenar y el más importante un triunfo de Deportes Linares, ante Colina, por una diferencia de 3 goles. Si se plasman esos guarismos Linares, se salva. Aunque parezca una utopía en el futbol todo puede dar.

