Opinión 28-01-2017

De ese tiempo (A mis amigos)

Yo soy del tiempo, del saludo del respeto ,del por favor

del agradecimiento, del que cede el asiento y se disculpa

del que no atropella y pide la palabra y doy gracias a Dios

haber pertenecido a ello.



Del que ve con angustia que estas cosas hoy día

son cosas del pasado-- ¿ donde están los valores?

¿donde están? o estos valores ya no existen

se han ido para siempre o volverán, ignoran lo aprendido

!Tantos años ¡Lo que los hace diferente a los demás

que no respetan al adulto , al anciano.



Esa experiencia acumulada con los años

el tiempo pasa y cobra su precio

el cabello cano, lo difícil de andar

la mirada turbia, lo torpe del habla

tenlo por seguro ----a Ti te ha de tocar.



Recordarás---como duele---- !Dios mío¡

esa indiferencia y respeto por los años

y recordaras con nostalgia todas

las enseñanzas de antaño.

.





(Mario Villagrán, Centro Cultural Maule Sur)