Opinión 25-04-2020

De India llegó un clamor





Desde la India nos llegó un mensaje. Un llamado que nos pide auxilio, es un S.O.S.

¡Qué paradoja! Las personas que fueron a buscar paz en una civilización cuya alma cultiva una alta espiritualidad, terminaron prisioneros de la Pandemia que azota al mundo. La India ha tomado medidas draconianas para evitar la propagación de la enfermedad.

En ese inmenso país hay alrededor de 100 compatriotas varados, en varias ciudades, desde fines del mes de Marzo. No hay vuelos comerciales ni para llegar ni para salir desde allá, tampoco pueden salir del Hostal, en la histórica cuna de Mahatma Ghandi.

Desde un Hostal de la ciudad de Rishikesh nos llegó el llamado. Desde esa pequeña ciudad situada a 250 Kms de Nueva Dehli nos interpelaron. Es un lugar muy frecuentado por extranjeros que van a estudiar en Academias que imparten disciplinas como el Yoga y otras.

A eso fue Javiera. Ahí está confinada la joven colbunense, profesora de Educación Física, Javiera Ibañez Ortega y alrededor de 50 compatriotas, en su gran mayoría jóvenes, como ella. Llevan alrededor de un mes de duro encierro. Desde allá clamó a su madre para pedir ayuda. La señora Irma Ortega Alarcón empezó, desde San Dionisio, a buscar apoyo en la comuna de Colbún, donde residen. Poco a poco se expandió el llamado de Javiera y su madre.

Hoy hay gente solidaria que comienza a organizarse para ayudar. Al clamor de esa madre y de esa hija, acudieron varias personas, entre ellas el autor de esta crónica. Nos hicimos presente para darle una mano a esa madre y a esa juventud aislada, en país lejano. Desde esa conversación asumí la defensa de Javiera y su familia.

Estoy coordinando todo lo relacionado con Organismos especializados en la defensa de Derechos Humanos, autoridades de Gobierno, del Parlamento y de Instituciones internacionales. Eso abarca aspectos legales, políticos y comunicacionales.



¿Cuál es la situación actual?

El Gobierno está informado, a través de la Embajada y Consulado en Nueva Dehli, desde fines de Marzo. El apoyo otorgado ha sido mínimo. Las autoridades diplomáticas han entregado respuestas vagas, han dicho incluso que probablemente tengan que cofinanciar un eventual vuelo especial a Chile. Nada preciso, nada fechado.

Es un hecho de la causa que aquí la solución es colectiva. Quien debe repatriar a Javiera y a todas las personas allá aisladas, es el Gobierno de Chile. En América Latina el Gobierno ha repatriado bastante gente.

Desde el Viernes de la semana pasada, en eso estamos. Afortunadamente este Martes 20 se abrió una ventana de esperanza.

El Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, respondió al llamado que le hice el Viernes 17 pasado, en nombre de Javiera y su familia. Me informó que estaba tratando el tema de nuestros compatriotas varados en la India. Que le está pidiendo al Ministerio de Relaciones Exteriores una solución. Le hizo presente al Ministro la situación muy crítica de nuestros compatriotas, tienen serios problemas de subsistencia, también de discriminación, de hostigamiento y de temor al contagio.

Le sugirió además que un vuelo Charter humanitario sería la solución. En suma, una propuesta semejante a la que le hicimos al Instituto. Estamos esperando la respuesta del Ministro. Ojalá sea positiva y rápida.

En los próximos días informaremos a las autoridades Provinciales y Regionales, solicitando su intervención en favor de Javiera por ser de aquí, de nuestra Región. También recurriremos a otras instancias.

Sabiendo que lo que se haga por ella, beneficiará a todo el grupo. Si no logramos el objetivo por estos medios, no nos queda otro camino que judicializar el caso. Esperamos que no sea necesario.

En todo caso, el Estado de Chile debe asumir toda su responsabilidad respecto de connacionales en situación de peligro, en el extranjero, como ésta.

Todo lo relacionado con ayuda solidaria lo canaliza la señora Irma Ortega Alarcón, en esa tarea la apoya en Colbun un conocido Grupo Público en Facebook denominado “El Viejo Colbun”, ahí se puede obtener información sobre la forma de apoyar a Javiera a través de su madre.

El llamado de Javiera y sus colegas, empieza a tener eco. Con el apoyo de muchas personas solidarias, lograremos traerla de vuelta a casa. Esa es la meta y la esperanza de ella y sus colegas. También la nuestra.



(Pedro Sepúlveda Alarcón,

Sociólogo)