Crónica 02-02-2017

De la buena: 2 mil plantas de marihuana se salvaron de incendio en el Maule

Mientras pinos, eucaliptos, árboles y flora nativa sucumben al avance de las llamas, unas plantas de marihuana resistieron estoicamente.

Los incendios forestales en las zonas central y sur del país se han llevado todo a su paso. Plantaciones forestales de pino y eucalipto, árboles y plantas nativas, matorral y un largo etcétera. Pero lo que no han podido llevarse fueron alrededor de 2 mil plantas de marihuana que fueron encontradas intactas por un brigadista de Conaf que combatía las llamas.



El hecho tuvo lugar en las cercanías de Constitución, especialmente a 12 kilómetros, en el predio Quivolgo 1. “Una vez que se constituyó el personal del Retén Putú, se efectuó un registro minucioso del sector, logrando hallar alrededor de 2.100 plantas de marihuana”, señaló el capitán Sergio Figueroa Beltrán, de la Segunda Comisaría de Constitución según consigna Radio Bío Bío.



La investigación respecto a los origenes de este particular predio -que claramente no estaba destinado a un consumo personal- ha quedado a cargo del OS7 de carabineros.