Crónica 09-03-2017

De la carrera de Pedagogía en Educación Media: Alumna del Campus Linares UTALCA realizó pasantía en Estados Unidos

La estudiante Camila Morales destacó que durante su estadía “la formación de la UTALCA me sirvió mucho”.

Como una experiencia “enriquecedora” calificó la estudiante de tercer año de Pedagogía en Educación Media en Inglés del Campus Linares de la Universidad de Talca, Camila Morales, la pasantía que realizó durante cinco semanas en Estados Unidos, hasta donde llegó tras adjudicarse la beca "Study of the United States Institute” (SUSI), patrocinada por la legación diplomática de ese país en Chile.

En el marco de la iniciativa, dirigida a promover el liderazgo entre alumnos de educación superior, la joven conoció sobre la historia, el sistema de gobierno estadounidense y la relación que mantiene con Latinoamérica. Además, participó de diversas actividades de índole académico.

“Asistí a una clase en Harvard y otra en Columbia University, y lo que es muy importante, practiqué mi inglés en situaciones de la vida diaria y me di cuenta que la formación de la UTALCA me sirvió mucho en este aspecto”, contó.

Añadió que igualmente valiosa fue la oportunidad de estrechar lazos con estudiantes de distintas latitudes.

“Fue una experiencia maravillosa. Pude conocer Amherst, Boston, New York, Arizona, el Gran Cañón, Washington DC, entre otros lugares. Creé relaciones de amistad con chicos de muchos lugares del mundo y pasé una fin de semana con una familia local para vivir más de cerca la vida cotidiana”, relató.