Opinión 08-06-2017

De la competencia a la colaboración en la industria del corretaje

Con preocupación vemos cómo año a año crece el número de corredoras de propiedades poco profesionales o simplemente informales en Chile. A la fecha, se estima que existen más de 14 mil en el país y la amplia mayoría no tienen RUT empresa, ni oficinas establecidas, ni una antigüedad mayor a dos años y, por lo tanto, entregan escasas garantías para cientos de personas que dejan en sus manos el principal esfuerzo de sus vidas: sus propiedades.



Hoy, lamentablemente, el sector cuenta con escasa o nula regulación, ya que para los distintos gobiernos poner reglas claras del juego no ha sido una prioridad. Sin ir más lejos, en 2008 se ingresó un proyecto de ley para crear un Registro Nacional de Corredores, y habiendo pasado casi 10 años, todavía continúa en primer trámite constitucional.



Bajo este escenario, el único camino que va quedando para elevar el estándar del corretaje en Chile, proteger la credibilidad de la industria y, por sobre todo, para resguardar debidamente los intereses y el patrimonio de los clientes, es avanzar hacia la auto regulación del gremio, lo cual estamos impulsando a través del desarrollo de herramientas TI y servicios especializados para las corredoras que forman parte de nuestra organización.



Pero si vamos un poco más allá en materia de auto regulación, un buen modelo a mirar es la experiencia de Estados Unidos, donde sus corredores se organizaron y fueron pioneros al crear un modelo basado en la tecnología y la colaboración, mediante el Sistema de Listado Múltiple (MLS): una plataforma digital, que se basa en la cooperación de las propias corredoras y permite a las compañías manejar una base de datos común de todas las unidades ofrecidas en el mercado.



A través de este sistema se mejoró el estándar de la industria norteamericana, se optimizó el servicio del corretaje, se multiplicaron las oportunidades de negocio y se comenzó a dar más rápida y mejor respuesta a los clientes de las corredoras.



Pero lo más importante, es que una plataforma de estas características permite y asegura que ambas partes de la transacción inmobiliaria (compradores y vendedores) sean representadas por corredores distintos, evitando así los potenciales conflictos de interés que se generan cuando una misma compañía está encargada de la compra y la venta de la propiedad, y por tanto, no puede buscar mejores condiciones en la operación y a la vez maximizar la ganancia en el negocio.



Mirando estos modelos exitosos, queda de manifiesto la necesidad de modernizar el nuestro. Por lo mismo, mientras no exista regulación de la industria por parte del Estado, debemos apuntar hacia la auto regulación, donde el primer paso ha sido reunir a los principales y más grandes empresas del rubro, con el objetivo de consensuar la urgencia que tiene cambiar y mejorar lo establecido en términos de servicio.



Un segundo paso, en tanto, ha sido introducir herramientas tecnológicas y de información a las compañías para que mejoren su servicio, a la vez que estamos trabajando intensamente en pos de generar una verdadera cultura de canje y colaboración, que esté centrada en la experiencia del usuario o cliente, elevando así el estándar de la industria.



(José Ignacio Vicente

Director Ejecutivo

Círculo de Corredores de Propiedades)