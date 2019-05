Crónica 26-05-2019

De la zona central de Chile Escolares identifican anfibios y reptiles en peligro de extinción

A través del programa Semilla UCM, las niñas y niños indagan sobre los herpetozoos, animales vertebrados como el Alsodes Pehuenche, sapo de la cordillera.

¿Sabía usted que en Chile hay muchos herpetozoos en peligro de extinción? Probablemente ese nombre no le diga mucho, pero se trata de animales vertebrados como anfibios y reptiles, siendo una de las especies más conocidas la Ranita de Darwin, que vive en el sur, en Valdivia y alrededores, y que gracias a varios proyectos se ha podido promover su cuidado y los espacios para que la gente no las manipule.

Valentina Rojas, es profesora de biología, egresada de la Universidad Católica del Maule (UCM) y desde hace tres temporadas es docente del Programa de Educación de Talentos Académicos Semilla UCM, desde ahí y en este contexto, decidió este año realizar el curso “La magia de la herpetología”, que busca, entre otras cosas, educar a niños y niñas respecto de estos animales.

“Hago investigación en herpetozoos, y pertenezco a la Red Chilena de Herpetología, quienes han reconocido la necesidad de educar con respecto a lo que son estas especies, de hecho, es muy común que yo diga herpetozoos y que nadie entienda, pero si digo mamíferos, todos saben de qué hablo”, dijo la docente.

ALTAS CAPACIDADES

Joaquín Beltrán (13) cursa octavo básico en la Escuela Ramón Belmar de Linares y desde hace tres años asiste al programa de Talentos Semilla UCM los viernes en la tarde y sábado en la mañana. Ahí, al igual que cerca de 250 niños, niñas y jóvenes, desde séptimo hasta segundo medio, participa de cursos y talleres en diferentes áreas del conocimiento, como ciencias, matemática, astronomía, filosofía, pintura, música o deporte, entre otras, con la finalidad de identificar el talento académico y potenciar las altas capacidades, como una iniciativa de acceso inclusivo a la educación superior del Centro de Apoyo al Aprendizaje (CAP) del plantel.

Sobre el curso de herpetología, reconoció que le ha servido mucho, sobre todo para identificar a los animales que más puede ver en su entorno. “Vivo en el campo y no sabía el nombre del sapito más común que hay allá. El otro día le decía a mi papá que se llamaba Sapito Cuatro Ojos y él me decía que tampoco tenía idea”, sostuvo.