Crónica 24-01-2019

De la zona central de Chile: Estudio detectó violencia en unidades de emergencias de clínicas privadas

Investigación desarrollada en el marco del Programa de Licenciatura en Enfermería, por estudiantes de pregrado de la Universidad Católica del Maule, evidenció la violencia percibida por los equipos de emergencia de dos clínicas privadas.

La presión y el estrés que puede significar el trabajar en el área de emergencia de un recinto asistencial de salud, genera muchas veces que el trato entre el equipo médico, los pacientes y sus familiares, no sean los mejores.

Preocupados por el tema y con el ánimo de aportar a esta problemática es que un grupo de estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule, compuesto por Connie Salgado, Felipe Espinoza, Natalie Almuna y Amanda González, decidieron investigar al respecto recopilando evidencia empírica que aporte a generar entornos de trabajos saludables, en el marco de su tesis de pregrado.

Connie Salgado, explicó el trabajo que están haciendo, indicando que “nuestra tesis se enmarca en la violencia laboral, desde la perspectiva de la enfermería. Nosotros tomamos los datos entre agosto y septiembre de 2018 en clínicas privadas de Rancagua y Santiago y lo que queremos evidenciar es si el equipo de salud de unidades de emergencia percibe o no violencia en su quehacer”.

VIOLENCIA VERBAL

“Según los datos que recogimos –continuó-, y contrastándolo con otros estudios, descubrimos que, efectivamente existe violencia, principalmente de tipo verbal. Los instrumentos que utilizamos miden la violencia generada desde el paciente-familia, entre pares y desde el paciente al equipo y en todas encontramos violencia, predominando la verbal”.

Felipe Espinoza, reforzó lo señalado por su compañera indicando que “Al final de nuestra tesis entregaremos algunas recomendaciones en las clínicas que evaluamos, pero nuestro objetivo principal es evidenciar, porque muchas veces existe violencia, pero no se está viendo, por eso generamos este insumo empírico”, sostuvo.

La académica de la UCM, Dra. Paula Ceballos explicó que este proyecto se suma a uno similar financiado por la Superintendencia de Seguridad Social realizado por académicas de la Facultades de Enfermería de la Universidad de Concepción, y tras obtener sus resultados, se invitó a la doctora Ceballos, junto a otras, a investigar este aspecto en otras partes del país, buscando evidenciar la prevalencia del fenómeno y comparar realidades regionales.