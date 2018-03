Opinión 04-03-2018

De nuevo…otro nido vacío.

Permitidme en esta ocasión, enviar algunos pensamientos a mi querido nieto,llamado con cariño por todos Chiqui, por su pequeñez al nacer en forma prematura.

Sé que no es habitual lo que estoy solicitando, pero emociones encontradas, deseo hacerlas brotar en frases quizás mal hilvanadas, pero llenas de afecto. Partiré recordando que tiempo atrás escribí un artículo que supe, tuvo buena acogida y numerosos comentarios, dado que este síndrome que la mayoría ha sufrido a través de sus propias vidas, lleva a los adultos mayores, llámense padres o abuelos a sentir la soledad, cuando alguno de sus hijos o nietos, se hacen mayores y se van del hogar a estudiar o trabajar en otros lugares, buscando su futuro.

En fin, independizan sus vidas y dejan un vacío en el hogar, traducido en una cruel soledad. Nos preguntamos ¿ A qué conduce esa soledad? Simplemente a una depresión que, si no es tratada oportunamente, pueden conducir a los que la sufren a enfermedades sicosomáticas.

Cuando hijos o nietos, permanecen junto a nosotros en su niñez o juventud, nos sentimos felices, por tener la “ casa llena” o sea, todos los nidos completos. Desgraciadamente, nunca pensamos o no quisimos pensar que esas personas ( hijos o nietos) en la vida, son solo seres prestados y que algún día partirán de nuestro lado, para “ volar con alas propias” junto a otros seres para caminar y volar por su propia cuenta.

Y así queda un cuarto sin morador. Un estante sin lbros, una cama vacía que, no queremos conscientemente verla sí y mejor, entornamos su puerta para no ver a aquel que hoy falta y que si vuelve, será ahora esporádicamente.

Cuando nuestros propios hijos se van, para felicidad nuestra nos quedan sus hijos ( nuestros nietos) a quienes como muy bien se dice: los abuelos no educan, si no que los malcrían. Les damos el cariño que quizás no le dimos completo a nuestros hijos o simplemente más de lo que les dimos a los nuestros.

Crecieron a nuestro lado y como estaban juntos a nosotros, nunca pensamos que también ellos algún día nos dejarían, para ir tras sus propias inquietudes, sus propios intereses.

Muchas veces quisimos que fueran más perfectos que sus padres( nuestros hijos) y los regañamos para que no tropezaran como nuestros hijos tal vez en alguna ocasión lo hicieron. Nunca sabremos que si nuestros nietos captaron que esos regaños, simples retos eran por su propio bien o a lo mejor no nos dimos cuenta que ellos le produjeron alguna penita que no quisimos darles.

Hijos y nietos se van y dejan en nuestro hogar su nido vacío. Hoy, más que ayer comprendemos que existe en nuestra vida, determinados momentos en que, ellos repito, crecieron y ahora toman el camino de su propia independencia. Esto forma parte de la vida, parte que nos duele más, cuando ya tenemos muchos años encima

Así es como mi esposa y yo, hoy estamos un poco abandonados y tristes. Ha sido un hecho duro la partida de nuestro Genarito. Lágrimas sin querer asoman a nuestros ojos que, ya no tiene el brillo de antes y solo desde la distancia le deseamos el mayor de los éxitos en sus estudios superiores que pronto inicia.

Si no tienes de inmediato el éxito esperado ¡ No importa! Sigue nieto querido luchando hasta lograr lo que quieres. Sabes bien, que tienes siempre a tu lado a tus padres y abuelos que, siempre….siempre te apoyarán en lo que sea.

Recuerda siempre que “ un tropezón lo da cualquiera y No es una caída definitiva, solo es un accidente. Cometerás errores, al igual que los cometimos nosotros ,los cuales siempre hay que remediarlos. Usa tus propias alas, tus capacidades para alcanzar tus propósitos y nunca desistas, dado que el desistir es propio de los débiles y el seguir adelante, es de los valientes.Tú eres fuerte y capaz y cuando vuelvas, lo harás como un vencedor .Aquí te espera al igual que en el hogar de tus padres, un cuarto vacío, pero lleno de esperanza y cariño……..



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista