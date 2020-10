Opinión 06-10-2020

De pandemia a pandemonium



Como nunca antes visto, este año ha sido sin duda un escenario complejo y difícil para cada uno de los habitantes del territorio nacional, hemos estado enfrentando una “Pandemia” y que como su definición lo señala, es la resultante de una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o una región, lo cual me parece extremadamente grave, hemos vivido confinamiento, cuarentenas extensas, restricciones que buscan frenar los contagios, hemos visto compatriotas morir, muchos amigos y conocidos talvez contagiarse y fallecer, hemos sido presa del miedo y de la incertidumbre y aún no tenemos una respuesta clara hasta cuando esta situación podría continuar.

Con todo lo que hemos pasado, en un principio creí que podríamos tener como resultado una sociedad más unida y generosa, más solidaria y empática, sin embargo he podido percibir como Carabinero que existen grupos beligerantes que sólo buscan su beneficio económico y político, dividiendo a la sociedad, pues le resulta fácil en el marco de la vulnerabilidad en que se encuentra, sus fines los llevan hasta lo más bajo, denostar e irrumpir en contra de muchos principios éticos como la verdad y el honor y otros principios legales, como el principio de inocencia. Esta situación resulta grave, porque genera un escenario más convulso aún, instaurando una verdad a través de la propaganda de la mentira, Voltaire dijo alguna vez: "La mentira solo es un vicio cuando obra el mal; cuando obra el bien es una gran virtud. Sed entonces más virtuosos que nunca. Es necesario mentir como un demonio, sin timidez, no por el momento, sino intrépidamente y para siempre [...] Mentid, amigos míos, mentid, que ya os lo pagaré cuando llegue la ocasión".

Es así que cuando veo este escenario distorsionado, falaz y dañino, creo que esta “Pandemia” se ha transformado en un “Pandemónium”, en la capital imaginaria del estado infernal, en donde los peores deseos de personas siniestras, dejando de lado la ética, la moral y la legalidad, buscan llevar al infierno a las personas que sólo buscan la paz y el bien de cada ciudadano, vulnerando un principio tan preciado como la inocencia.

Como Carabinero estoy convencido que día a día, los miles de hombres y mujeres que visten este uniforme, a pesar de las dificultades actuales que se viven, lo hacen con amor a su país, a su gente y a la paz, ningún Carabinero que salga de sus cuarteles, sale dispuesto a matar a alguien o buscar algo negativo en contra de una persona determinada, un Carabinero sale a buscar e instaurar el bien, con aquellos principios éticos como la verdad, la valentía, la justicia, el honor entre otros y con respeto a los principios legales que rigen su actuar.





Es por eso que la columna de este martes, busca más que nada reiterar ese compromiso permanente que Carabineros tiene con la sociedad chilena, so pena de la adversidad y que en época de pandemia, no podemos transformar este escenario en un pandemónium, pues la sociedad chilena merece vivir en paz, donde aflora la verdad y no en la obscuridad, donde la mentira fabrica la telaraña del desencuentro.



(Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Teniente Coronel José Lorca)