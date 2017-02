Opinión 08-02-2017

De qué ha de servir el conocimiento adquirido en toda una vida, si no hay quien le dé oída a todo lo que traigo aquí adentro.

Vicenta Romero Castillo tenía, a la sazón, 97 años y vivía en el Hogar de Ancianos. De figura menuda permanecía sentada en una silla de ruedas, aquejada de quizás que añejo desgaste de cuerpo. Tenía el cabello tomado en un moño muy apretado; los ojos lechosos y vanos, se movían hacia un lado y otro intentando guiar los pensamientos. Largos dedos, delgados y huesudos, se tocaban entre sí, tejiendo un tejido invisible.

Ella era una mujer nacida y educada en el campo. Pero no era una mujer común. Vicenta era una médica. Y no porque a ella se le hubiera ocurrido o creído era una buena idea, sino porque sus huesos se lo contaron. Estaba una tarde jugando arriba de un ciruelo, perdió el equilibrio y cayó. Nada sacaba con gritar a su madre o a sus hermanas, pues estaba tan lejos que no le oirían, así que se calmó y miró su pie derecho, que se había girado de su centro. Entre hayes y hayayayes, puso su manita de 12 años sobre el talón y comenzó a sobarlo suavecito, hasta que sintió como un huesito hacía “tac” y dejaba de sentirse tirante. Luego siguió con otro huesito que volvió a sonar “tac” y su pie volvió a estar derecho. El dolor pasó un poco y entonces se dio cuenta de que corría un viento medio caliente, como el puelche y se oía un susurro en medio de el “así, sobando, rezando… así, sobando y rezando”.

Ese fue el inicio para que sus manos, oraciones y yerbas se hicieran famosas. Le requerían para asistir un parto difícil, una herida, un empacho y guaguas santiguadas. Vicenta Romero nunca decía que no. Tanto así que pasó el tiempo y su útero se secó sin conocer varón. No le preocupó aquel hecho hasta que se dio cuenta que no tenía a quien enseñarle lo aprendido. Y no era cosa de llegar y decir te enseño, sino algo debía darle la seña… algo…

• Perdóname Señor, perdóname Señor, Perdóname Señor, perdóname Señor –la retahíla comenzó al amanecer y no parecía tener fin- Perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor

• Ya pues, Vicenta… calladita, ve que despertará a los otros abuelos- dijo la cuidadora, sin entender la preocupación de la vieja.

Es que ¿cómo podría entender aquella buena mujer del ancianato que la culpa de Vicenta tenía que ver con su don y no con algo más? Si no le alcanzaba el tiempo para encontrar un aprendiz, su vida, su Chispa Divina, sería una enorme pérdida de tiempo. ¿Cómo podría devolverle a Dios los Talentos con los que había llegado a esta tierra? Su Don era comprender el lenguaje de la Naturaleza hablándole desde las plantas, los árboles y sus propiedades, conocer los huesos, a saber si estaban quebrados o solo descompuestos, el idioma del cuerpo para sanarse. Y mirar el fondo del ojo para descubrir si un mal espíritu se ha quedado pegado a uno.

Su voz era ya un murmullo apenas comprensible. Y no se detenía. Insistía en ser percibida con los oídos de alguien que tuviera el Don. Para las otras personas sus frases eran incoherencias de viejo.



Apúrame el trago no más si dejarme de amar querís. Agua de llantén con toronjil, alma y el estomo arreglarán.

Al igual que en el caminar, esto también pasará.



Para las fieures repentinas aceite de huevo hai dia’ser. Vate la clara a nieve con ramita de toronjil. Un cubo de azúcar quemá y deja al sereno reposar. Dos cucharaditas na mah para la fieure acabar.



Unto sin sal de abajo pa’rriba; así has de sobar pa la cortaura e’ carne y descompostura aliviar

Y cuando listo esté, una lana roja con tres nudos atar, pa’ que no guelva a pasar.



A veces recordaba el año que llegó al Hogar y la enorme pena que la inundó. Estaba sola, rodeada de mucha gente, pero sola. No tenía hijos ni sobrinos cercanos para que la asistieran o quien entendiera sus sentires, no podía vivir sola, así que tuvo que aceptar residir ahí.

• ¿Qué nos pasó, -pensaba en sus noches de insomnio, mientras oía llorar a los otros abuelos - que nos alejamos tanto unos de otros? ¿Es un delito, acaso, acumular saberes y años y necesitar ayuda? ¿Es que acaso alguien puede vivir en completa soledad, aun en el huerto más lindo? Clarito que no, se respondía, necesitamos al otro para ser completos. Un palto sin la hembra es vano; una abeja sola no hace colmenar así como el pan requiere de levadura para leudar. Ah! Que diantres, cosas de mujer de campo, pensaba.

Pero en ese mismo lugar, desde la otredad, una joven Alumna en Práctica de Auxiliar Paramédico, novata en el Hogar, pensaba lo mismo. Con cariño recorría los dormitorios, sentándose en cada cama para tomar una mano o hacer una caricia.

• A que tanta tecnología si la vida se va igual. La única diferencia es si estás solo o acompañado- pensaba Sofía mientras le limpiaba las uñas a un abuelo que parecía estar sostenido en vida solo por la mano de la chica. – Y tanto anciano solo, no entiendo la falta de algún familiar que los proteja, o que al menos que los acompañe y asista. Cada anciano tiene tanto por enseñar!

• Abuelita… abuelita…. – Sofía pensó que la veterana ya había partido. Con sumo cuidado puso su mano rosada y fresca sobre la frente rugosa y seca de la anciana. Y esta, como por una fuerza inspiradora, abrió sus ojos lechosos preguntando

• Quién es?? Quien me tocó? – Sofía se asustó, pensando que ella se había sentido violentada.

• Fui yo señora; me llamo Sofía, soy Alumna en Práctica –con algo de vergüenza le comentó- pensé que ya se había ido, tan quietita que estaba- Luego le tomó la mano y le dijo- se siente bien?

La niña no se percató que, más que susto, en el rostro de Vicenta se observaba una complacencia infinita, una serenidad plena. Siempre era ella quien sentía como le hablaban los cuerpos contándole con frio cuando los órganos no funcionaban o mucho calor si las inflamaciones iban ganando espacio. Pero ahora había sentido cómo la leían a ella. Fue como un golpe de fina varilla desde los dedos de Sofía. Lo reconoció de inmediato. Era el toque del Don.

Ya no estaba sola, su otra parte, su continuación había llegado hasta ella.



A la mañana siguiente le preguntó

• En qué crees Sofía? -La joven quedó pensativa, silenciosa.

• No lo sé - respondió finalmente.

• Como no, hijita? Alguna idea hai de tener -

• En Dios. Eso sí sé. Pero es un Dios distinto. Es uno que llena todas las cosas. Y todas las cosas están llenas de energía. Creo en el Bien, que es más que el mal. Creo que sí hay equilibrio, aunque me caiga a veces!! Jajaja –su risa estalló dulcemente- a veces mis hermanos se ríen porque les digo que las plantas hablan, se comunican, igual que los perros o las flores. Y más se ríen cuando se me pierde algo y yo le silbo, y lo llamo hasta que aparece. – la anciana seguía con su rostro el sonido de la voz de la chica, como si pudiera adivinar la expresión de ansiedad al hablar de aquello tan escondido.- Si todo ha sido hecho a la perfección, por qué no han de funcionar así las cosas? , comentó con entusiasmo. Y ud. En qué cree, señora Vicenta?

• Creo que los milagros existen y que entre cada persona hay un cordelito que las une, así se teje el mundo. Anda, busca un lápiz y un cuaderno y explicaré cómo funciona toda esa magia- dijo acomodándose en su silla de ruedas.





(María de la Luz Reyes Parada)