Opinión 01-04-2018

¿De qué sirve ir a la Iglesia si luego vuelvo a pecar? el Papa lo explica Domingo, 1 de abril 2018.

El encuentro del Papa Francisco con huérfanos de Rumania

El Papa Francisco respondió a la pregunta “¿De qué sirve ir a la iglesia?”, si al salir de ella una persona vuelve a pecar. La Santa Sede difundió el diálogo que el Papa Francisco sostuvo con un grupo de huérfanos de Bucarest (Rumania), el pasado 4 de enero, donde uno de ellos le preguntó “¿de qué sirve ir a la iglesia?”, si al salir la persona vuelve a pecar. El encuentro tuvo lugar en el Vaticano y en este el Santo Padre respondió a las preguntas planteadas por algunos de los huérfanos. Estos niños y jóvenes son asistidos por la ONG “FDP protagonistas en la educación”.

1.- “¿Por qué la vida es tan difícil y entre nosotros nos peleamos seguido? ¿Y nos enfrentamos? Ustedes los sacerdotes nos dicen que vayamos a la iglesia, pero inmediatamente cuando salimos cometemos pecados. Entonces, ¿para qué entré a la iglesia? Si yo considero que Dios está en mi alma, ¿por qué es importante ir a la iglesia?”, preguntó uno de los huérfanos. En su respuesta, Francisco dijo: “Tus por qué tienen una respuesta: es el pecado, el egoísmo humano. Por esto –como tú dices– ‘nos peleamos seguido, nos enfrentamos’. Tú mismo lo has reconocido, que incluso si vamos a la iglesia y luego nos equivocamos, siempre seguimos siendo pecadores”.

2.- “Entonces tú justamente te preguntas: ¿De qué sirve ir a la iglesia? Sirve para ponernos ante Dios así como somos, sin ‘trucarnos’, así como estamos ante Dios, sin trucos y decirle: ‘Aquí estoy Señor, soy pecador y te pido perdón. Ten piedad de mí’”. Francisco dijo además que “si voy a la iglesia para hacer la finta de que soy una buena persona, esto no sirve. Si voy a la iglesia porque me gusta escuchar la música o porque me siento bien, no sirve. Sirve si al inicio, cuando entro a la iglesia puedo decir: ‘Aquí estoy Señor. Tú me amas y yo soy pecador. Ten piedad de nosotros’”.

3.- El Papa resaltó luego que “si hacemos esto volveremos a casa perdonados, acariciados por Él, más amados por Él, sintiendo nuestra caricia, este amor. Así lentamente, Dios transforma nuestro corazón, con su misericordia, y también transforma nuestra vida”. “No nos quedamos siempre iguales sino que Dios nos ‘trabaja’. Dios trabaja nuestro corazón y nosotros somos trabajados por Él como la arcilla en las manos del artesano, y el amor de Dios toma el lugar de nuestro egoísmo”. Finalmente, el Papa Francisco subrayó: “Esta es la razón por la que creo que es importante ir a la iglesia: no solo mirar a Dios y dejarse mirar por Él. Esto pienso, gracias”. WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa.

Conclusión: Talvez seriamos más pecadores, si no fuéramos a misa…un cristiano perfecto no existe, un no creyente sin pecado no existe, pero el cristiano sincero se levanta, pide perdón y su forma de ser, es serena y acepta que Dios lo acompañe en su vida y no se queda en un sentimiento de culpa que le ensombrece su existencia. Primero, porque pide perdón de corazón a Dios y repara en lo posible el daño cometido por él o contra él, es decir perdona a quienes lo han maltratado, calumniado, etc. Y experimenta un gozo al recibir el perdón de Dios que lo llena de confianza, fe, amor y fortalezas, etc. Segundo, el cristiano es un pecador perdonado porque perdonó a su prójimo y el sentirse perdonado por Dios es una sanación interior, pero es salvado por los méritos de Cristo. La resurrección de Cristo hace posible una vida nueva aquí y en la eternidad. La salvación no tiene como criterio para sentirse salvado la acumulación de riquezas. Hay que perdonar para ser perdonado. El cristiano no vive una vida culposa, hablando de pecado todo el tiempo y evitando ver el otro lado de esta situación: Con Cristo se hace posible una esperanza que alegra el corazón. Es la alegría de la resurrección de Jesucristo.

(*) Mario A. Díaz M. es: Profesor de Religión y Filosofía. Licenciado en Educación. Egresado de la Universidad Católica del Maule