Opinión 07-08-2019

De Santiago a Linares

Hace ya un par de años atrás, luego de vivir toda una vida en Linares, motivado por el único deseo de ser arquitecto, me vi en la obligación de vivir en Santiago, de un instante a otro. El hecho de estudiar en una escuela específica, me ligaba de manera inmediata, a un lugar desconocido y poco amigable a simple vista, diferente a mi ciudad natal, con el cual no tenía lazo alguno, pero que sin embargo, se iba a convertir rápidamente, en mi nueva locación.



Instalado ya, en una urbe, con una superficie y población, propias de una metrópolis, me vi envuelto en un contexto con condiciones muy diferentes a las acostumbradas. Desde un comienzo, tuve que aprender a usar un sistema de transporte, que si bien esta sobrepoblado, conecta y comunica con precisión una serie de comunas, similares y dispares entre sí, cada una con su historia e idiosincrasia, con equipamientos y servicios propios, que se complementan, y conforman en su conjunto, el Gran Santiago. En este entorno, sin importar el medio de transporte que utilizara, los tiempos de desplazamiento se hacían a ratos, tediosos y aburridos. El uso del metro, las combinaciones con las micros y las extensas caminatas, permitían recorrer y dar uso a un territorio que así como es amplio, es también generoso en la diversidad de posibilidades que proporciona con los servicios que ofrece. Centros comerciales, tiendas especializadas, mercados, cines, teatros, museos, parques, librerías, pubs, cafés, bibliotecas, universidades, oficinas gubernamentales, clínicas y hospitales, por mencionar algunos, continúan motivando día a día el desplazamiento constante de muchos.



Situado específicamente, en la comuna de Santiago Centro, mis recorridos eran acompañados por paisajes de concreto, que hasta la fecha, siguen mutando por la aparición constante de nuevos edificios, que se esparcen y multiplican sin ley u orden, ocultando el sol y entorpeciendo las vistas, donde el asfalto eliminó la naturaleza que en algún momento fue y por donde transitan hoy una multitud de personas con rumbo propio, envueltos por un ruido constante que poco descansa, donde el vehículo motorizado es el principal protagonista. Bajo estas condiciones de habitabilidad, mi comportamiento se fue adaptando para poder subsistir, asumiendo una actitud de indiferencia general. El paso apurado de tantas personas a mí alrededor, hizo que mi mirada se fuera haciendo más impersonal, sin rostros conocidos o nombres que pudiera recordar, alguien a quien saludar o con quien tener una conversación por el camino. Las calles por las que transitaba, no eran las apropiadas para tener dinámicas sociales, integrativas y cordiales. Cabe señalar, que con el tiempo, pude conocer también, otros sectores, más verdes, apacibles y armoniosos, que dibujan un Santiago más grato y humano, con formas y actividades más cercanas e interactivas con el medio.



Volviendo al presente, radicado nuevamente en Linares, más maduro y con una visión diferente, haciendo una comparación evidente luego de lo vivido, veo y me adapto a una localidad que la vislumbro como: conocida y distinta; estratégica y centralizada por su ubicación; acompañada por una belleza y riqueza natural aledaña, que invita al relajo y al descanso; más seca y menos lluviosa; pequeña en su casco histórico; antigua, por su arquitectura colonial que se mantiene a pesar de la modernidad y la naturaleza; más extensa en su superficie, por la masificación de viviendas básicas y estandarizadas, que emergen motivadas por un negocio inmobiliario que no es ajeno; más alta sin necesidad evidente; sobrepoblada a momentos, por vehículos que estresan y entorpecen los desplazamientos; mezquina en su sistema de transporte público, que no se actualiza, ni es capaz de ser un medio común para todos; carente de vías e infraestructura asociada, que proteja y motive al ciclista a recorrer un territorio acotado y accesible; independiente a ratos, por los servicios que proporciona y por las comunas que abastece; más actual y menos campesina en sus costumbres; aún tranquila y segura manteniendo los resguardos; generosa en los tiempos adicionales que posibilita; desacelerada, donde se puede reconocer al vecino y saludar al amigo o conocido; y más abierta e invadida que en otros tiempos, por las ideas y dinámicas que plantea el mundo actual.



Bajo una perspectiva más amplia, en un país tan centralizado y dependiente de su capital, la necesidad de migrar o acceder a sus servicios, siempre estará presente, sin embargo, localidades más pequeñas como esta, a pesar de sus carencias y limitaciones, siguen proporcionando a sus pobladores, un lugar con condiciones de vida más apacibles y menos aceleradas, donde dependerá de sus habitantes, reconocer y sacar provecho de esta situación, con la posibilidad de construir y disfrutar como comunidad, de una ciudad más proporcionada y equitativa en sus formas de desplazamiento, menos ruidosa, más amena, integrativa y respetuosa, con una mejor calidad de vida para todos.





