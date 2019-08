De todo un poco… y un poco de todo

Opinión 04-08-2019

Adultos que cursan Carreras Técnicas de Nivel Superior

Estudiar después de los 60 años de edad. Día a día con una mochila colgada en la espalda y más de seis décadas encima. Es un estudiante más del Centro de Formación Técnica del Maule Linares. (CFT Maule), es un alumno de la carrera de Técnico Nivel Superior en Turismo que no ve en la edad un límite para dejar de aprender. Los estudiantes lo ven con asombro discreto por los pasillos de CFT, y la sorpresa se hace evidente cuando lo ven sentado en un pupitre como un alumno más en cada una de las clases a las que asiste.

Nunca es tarde para estudiar y seguir incrementando el bagaje cultural adquirido a través de los años. ¿Qué lo motiva? Seguir incursionando en el sendero del aprender, para superarse y el desafío de un nuevo logro en su vida eso le da sentido y le hace recorrer la adrenalina por su cuerpo a raíz de la energía que fluye y no se explica cómo. Muchos por no decir todos, dudan de las capacidades de las personas adultas al momento de desenvolverse en los Centros Superiores de estudio, pero pocos consideran que por la experiencia adquirida a lo largo de sus vidas son auténticos estudiantes de buen nivel, con criterios bastante definidos. Un desafío único. Que nunca es tarde cuando las ganas son muchas, es algo que saben muy bien los numerosos adultos que deciden cursar una carrera superior, dispuestos a retomar sueños postergados o a aventurarse en proyectos nuevos, el paso por los Centros Superiores les permite no solo adquirir conocimientos y obtener un título, sino también comprobar que el tiempo no es eterno como habitualmente se lo percibe en los años tiernos, pero tampoco esquivo para encarar nuevos desafíos. Deseos de avanzar. Placer por descubrir nuevos conocimientos, el entusiasmo asoma como un motor común que los empuja a resignar horas de ocio y de descanso en pos del ansiado diploma.

¿Y para qué? En este caso para ser un mejor aporte para la comunidad en el rubro del Turismo, la comuna de Linares tiene un enorme potencial por sus ríos, lagunas, piscinas naturales, montaña, termas, santuarios, reservas, etc. etc. Esta generación y las próximas de estudiantes le darán un impulso insospechado a la actividad turística local. Los profesionales egresados por su calidad serán de excelencia por el alto nivel de los Docentes del CFT del Maule Linares.

Al concluir, el joven de espíritu y edad de adulto mayor que ha motivado esta columna, al término del semestre académico ha obtenido en toda la malla curricular muy buenas calificaciones.

