Opinión 14-04-2019

DE TODO UN POCO Y…UN POCO DE TODO Fortaleciendo la Educación Técnica Superior en Linares

Un poco de historia sobre los inicios de los Centros de Formación Técnica Superior Estatales (CFT). El año 2016 fue aprobada la ley 20.910 que crea 15 CFT Estatales a lo largo del país, con la finalidad de fortalecer la calidad de la Educación Técnica de Nivel Superior, buscando dar una oferta que sea pertinente a las necesidades de sus territorios para apoyar los requerimientos de los jóvenes y el desarrollo de las localidades. La ley define que los CFT estatales se irán emplazando paulatinamente en un cronograma de 6 años, siendo las primeras regiones en comenzar: Maule y la Araucanía, en el Maule fue designada la ciudad de Linares. Un largo anhelo de los linarenses que han luchado por más de 6 décadas para tener una casa propia de estudios superiores. A principios de los años 60 la Universidad de Chile decidió construir 5 sedes de Institutos profesionales en provincias, en esa época postuló Linares y Talca, ambas ciudades eran casi similares en cantidad de habitantes y actividad económica ¡vaya sorpresa! las autoridades de la Universidad de Chile encabezadas por su rector Juan Gómez Millas optaron por Talca como sede de ese Instituto que posteriormente pasó a denominarse Universidad de Chile sede Talca, a contar de los 80 pasó a llamarse “Universidad de Talca”. Consecuencias Talca creció exponencialmente y ya sabemos cómo está nuestra capital provincial con los índices más alto en cesantía, capital del sueldo mínimo, alta contaminación y una cantidad impresionantes de etc. etc. etc.

Los objetivos del Ministerio de Educación para la creación de los CFT regionales son: - Descentralizar la oferta educativa y aumentar la oferta técnica en regiones para apoyar el desarrollo locales - Entregar educación de calidad a los jóvenes provenientes de los sectores más vulnerables - Aumentar el vínculo con las áreas productivas y necesidades de la localidad - Articulación con la enseñanza media técnica.

El CFT MAULE LINARES, inició sus actividades el año 2018 con 4 carreras y 125 alumnos ocupando las dependencias de la U. de Talca sede Linares. Este año inició sus actividades oficiales el 25 de Marzo con 9 carreras que son las siguientes: (TNS= Técnico Nivel Superior)

- TNS en Mecanización y Automatización Agrícola - TNS en Fruticultura - TNS en Administración de las Organizaciones- TNS en Operación y Mantención de Sistemas de Riego - TNS en Mantención y Reparación de Maquinaria Pesada- TNS en Logística- TNS en Educación Diferencial e Inclusiva - TNS en Contabilidad General - TNS en Turismo. Su matrícula está por sobre los 300 alumnos. Sus clases se realizan en el Edificio ubicado en la parte posterior del Liceo Politécnico por calle Santa Lucinda, funciona tres carreras en la jornada la mañana, dos carreras en la tarde y cuatro carreras en la jornada vespertina. El CTF Maule permanecerá estimativamente en dicho edificio por 2 o 3 años.

Los terrenos fueron traspasados al CFT del Maule en enero de este año 2019 están situados en Avda. Presidente Carlos Ibáñez del Campo esquina Serrano. La licitación para la construcción debería concluir los próximos meses y el inicio de la edificación antes de finalizar el presente año, el funcionamiento académico en las nuevas dependencias se iniciarían el 2021 o 2022 La comunidad espera que los plazos se cumplan y no suceda lo que es recurrente en Linares, como por ejemplo: La PDI o el Hospital.

Los primeros días de abril el CFT Maule Linares firmó convenio con Sernatur (Servicio Nacional de Turismo) esta alianza de colaboración será muy positivo para la primera generación de estudiantes de la carrera de TNS Turismo. En una significativa ceremonia con la presencia de académicos, directivos, alumnos de Turismo de Licantén, Politécnico Linares y estudiantes del CFT de Turismo, firmó la Rectora Sra. María Elena Villagrán Paredes y Sra. Carolina Reyes Bravo Directora Regional de Sernatur. El objetivo final del convenio es fortalecer la industria del turismo principalmente en Linares y la Región.

La carrera de turismo inició sus actividades el 11 de marzo, durante dos semanas fueron parte del programa propedéutico con la finalidad de nivelar los contenidos de cara al inicio formal del semestre académico que comenzó el 25 de marzo. (Según los profesores las pruebas de diagnóstico fueron satisfactorias). Existen alumnos de diferentes puntos del país: San Javier, localidad de Miraflores, San Fernando, Región de Atacama, Talca, Isla de Pascua, Linares. El marco etario es variado: muy jóvenes, jóvenes, adultos jóvenes, alumnos mayores, la cantidad de alumnos prácticamente equiparados entre damas y varones. ¿Qué espera El CFT de los estudiantes al término de sus carreras?: que estos sean eficientes y eficaces en el diseño y operación de productos turísticos de diferentes destinos tanto locales, regionales, nacionales e internacionales, que promocionen el patrimonio cultural, natural, gastronómico, enológico, costumbristas, buen uso de los recursos, la tecnología de la información, comunicación, la excelente aplicación de herramientas de gestión y calidad, aplicación de criterios de sustentabilidad, dominio del Inglés, sean profesionales de alta categoría . El CFT dispone de un cuerpo académico de excelente nivel y un gran grupo de apoyo para el logro de las metas de los estudiantes se haga realidad, y así ir cimentando el prestigio de esta novel casa de estudios de nuestro Linares.

Frases Célebres

“La mayor arma contra la ignorancia es el estudio” (Rafael Escandón)

“Quien se atreve a enseñar, nunca debe dejar de aprender” (John Cotton)

“Donde hay educación no hay distinción de clases” (Confucio)

“La educación es el arma más potente que puedes usar para cambiar el mundo” (Nelson Mandela”)

“La biblioteca destinada a la educación universal, es más poderosa que nuestros ejércitos (José de San Martín)

“No le temas al fracaso, que no te hará más débil, sino más fuerte.” (Abraham Lincoln)



(Teobaldo Loyola)