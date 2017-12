Opinión 26-12-2017

De todo un poco…un poco de todo

Un triunfo esperado con una diferencia aplastante e impensada casi humillante en primera vuelta S. Piñera obtuvo 2.417.216 y en el reciente balotaje 3.795.896 con el 54.57 % aumentando su votación en exactamente 1.378.467, entre ellos adherentes de José A. Kast aportó gran parte de sus 523.213 y más. A. Guillier 1.497.118 en segunda vuelta subió 1.663.107 convocando un total de 3.160.225 con el 45,43 % no fue suficiente para ganar, se desprende que lo apoyaron un alto porcentaje de los adherentes de B. Sánchez, Marcos, C. Goic, Artés y Navarro un bajo número de esos votantes se fue con S. Piñera el resto simplemente no votó se estima en unos 450.000, lo que llama poderosamente la atención la alta cantidad de nuevos votantes los 850.000 que no votaron en primera vuelta en el balotaje obtuvo el Sr. S. Piñera una ventaja final de 635,671 que representa un 9,14 % que es un altísimo porcentaje de los nuevos convocados, en primera vuelta participó un 46,70 % en segunda subió al 49,08 % de un padrón electoral de 14.428.123 votaron en primera vuelta 6.700.748 y en segunda 7,023.595 esto representa un 49.08 % falto muy poco para llegar a la mitad del padrón , seguramente lo que subsista de la Nueva Mayoría a futuro le pasaran la cuenta al Frente Amplio por el tardío y tibio apoyo a Guillier, estos dicen “a llorar a la Iglesia” como lo manifestó un gran pensador Argentino, ojo el F.A. aspira a conquistar a futuro parte del 50.92 % que persistentemente no vota. A. Guillier triunfó solamente en las regiones (11ª) de Aysén, Magallanes (12ª) y en el extranjero, en el resto del país el triunfo fue aplastante por parte del Sr. Piñera, lo que queda de la Nueva Mayoría debe estar haciendo una mea culpa y un harakiri por la incompetencia de sus líderes que guiaron la campaña y de las autoridades y mandos medios de este gobierno, no estuvieron a la altura de su cargo, no basta con aparecer en las actividades oficiales, tomarse un cafecito y fumarse un cigarrito a las 10 de la mañana, debieron tener más presencia con la gente, hay que trabajar, trabajar y trabajar (si conocen esa palabra) los cuatro años no solamente los últimos meses.

Todos contra Piñera no dio resultado, fue un fiasco, la gente no lo compró. Una de las tantas causas fue la debilidad del Sr. Guillier, otra causa fue el tardío respaldo por parte de los principales líderes nacionales y locales del F.A. si bien es cierto que un alto porcentaje de ese nuevo conglomerado se fue a Guillier, también muchos del PDC se inclinaron por S. Piñera quizás la derrota no hubiese sido evitada el resultado hubiese sido estrecho. Digamos las cosas por su nombre el triunfo de S. Piñera fue por paliza. Debe dolerle y muchísimo analizar en profundidad las causas de este fracaso.

Los motivos de este arrollador triunfo de la centro-derecha fueron variados y muchos, no descarto que en primer vuelta bastantes adherentes y simpatizantes de Piñera no concurrieron a votar, consideraban que el triunfa estaba asegurado, como se equivocaron en segunda se volcaron a las urnas, otro factor a considerar fue el apoyo de Manuel José Ossandón quién le pidió al candidato que incorporará a su programa aspectos de gratuidad en la educación y nuevas políticas sociales, hizo puerta a puerta en las comunas de su circunscripción electoral, apareció constantemente en Televisión y todos los diarios, revistas, radios acompañado de Piñera o su esposa Cecilia Morel, también los dos Kast tío y sobrino, José y Felipe hicieron su aporte y algunos ofertones de última hora dieron muy buen resultado. Se estableció en la sociedad chilena que con Sebastián Piñera habría un mejoramiento en la calidad de vida, más y mejores trabajos, en la atención de salud, mayor inversión empresarial tanto nacional como internacional. Las fuerzas de centro-izquierda y sus líderes cometieron innúmero de errores, ellos son los llamados hacer una descarnada autocritica, la gente se desencanto de la Concertación de ayer y de la Nueva Mayoría de hoy que se está cayendo a pedazos si no actúan con unidad desaparecerán a corto plazo de la política nacional, ya está irrumpiendo con bríos el Frente Amplio, esos dos conglomerados observarán con pavor como la Centro-Derecha no estará 4 años en el poder sino 8 o 12 años es decir tres períodos.

Desde los primeros gobiernos concertacionistas de la vuelta a la democracia Marzo 1990 sus líderes fueron perdiendo sintonía con la gente, debilidad “actuar en la medida de lo posible” de Don Patricio Aylwin, actuar con temor mejor dicho no actuar ante los cheques del hijo de A. Pinochet, tener que jugársela por traer de regreso desde Londres a este último bajo la administración de Eduardo Frei. Ricardo Lagos con su famoso CAE (crédito con garantía estatal) miles de jóvenes universitarios quedaron y quedaran endeudados por largos años, se esperaba más de esas administraciones, las reformas estructurales de Michelle Bachelet que fueron torpedeadas por sectores de su propia coalición, su empeño por disminuir la brecha de desigualdad en la nación no dio muy buenos resultados, algunos dicen que será reconocida con el paso de los años, en conclusión la gente les paso la cuenta y ahí están los resultados. No se aprovechó los graves sucesos de corrupción como el caso Penta (relación existente entre los negocios y la política), Corpesca, Colusión de las farmacias, fraude de La Polar, SQM y tantos otros que se vieron envueltos conocidos líderes de la derecha, pero sorpresa también estaban involucrados algunos jerarcas de Izquierda, caso CAVAL y otros en escándalos de dinero y financiamiento ilegal de la política, candidatos a Senadores y Diputados fueron castigados por los electores el 19 de noviembre 2017 no reeligiéndolos eso sí de ambos sectores políticos. Los estándares de Probidad y Transparencia deben volver a niveles aceptables en nuestro país.

Frases celebres

“He sido derrotado por quienes me rodean”. Arturo Illia

“La derrota no tiene amigos, el triunfo tiene miles”. Omar Flores.

“El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. Wiston Churchill.

“Los políticos son como los cines de barrio, primero te hacen entrar y después te cambian el programa”. Enrique Porcela Escritor Español.

“Abusa del inocente y crea un monstruo”. Jaime Tenorio Valenzuela.



