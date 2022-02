De todo un poco………………y un poco de todo

Opinión 22-02-2022

Casa Noé Mundo Animal es un parque zoológico y centro de educación ecológica, rehabilitación de fauna exótica y silvestre, donde se enseñan valores ecológicos y ambientales generando consciencia y transmitiendo mensajes de proteger la biodiversidad de las especies animales y el cuidado del medio

Casa Noé tiene sus inicios en el año 1975 en forma particular, abre al público el 04 octubre 2002. Su traslado al nuevo recinto comienza el 4 de abril de año 2012. Todo comienza por el amor a los animales de su Fundador y Director: Don Juan Carlos Muñoz Escobar oriundo de la ciudad de Linares, que de muy niño comenzó albergar en su hogar a los animales heridos y enfermos cuidándolos y brindándoles una mejor calidad de vida. Misión: Fomenta actividades de recreación y de educación para propiciar la integración social, familiar e intergeneracional además de consolidar en sus visitantes la cultura del cuidado y protección ecológica, además de fomentar actividades de manejo e investigación de especies silvestres para propiciar la salud y el bienestar Visión: Ser una institución zoológica líder que promueva la investigación, educación, recreación, manejo, crianza y conservación de la biodiversidad.

Casa Noé se encuentra ubicada en sector San Antonio a 4 kilómetros de la plaza de armas Linares. (Al oriente de Linares). Practica el turismo responsable, además es un lugar de esparcimiento y aprendizaje para niños, adolescentes y adultos que quieren conocer la variedad de animales silvestres y exóticos, aves, reptiles y otros. Los zoológicos modernos y Casa Noé en particular nacen con varios objetivos: para estudios científicos por parte de biólogos y otras especialidades, también son centros de rehabilitación del mundo animal, además sirven como centro de entretención para la población en general

Sus principales patrocinantes son: Municipalidad de Linares – Wal-Mart de Talca Supermercado Líder – Supermercado Bascuñán – Particulares – Particulares Anónimos. Casa Noé tiene convenio con la Municipalidad de Linares desde la administración del Alcalde Sr. Carlos Villalobos y todos los ediles hasta la actual administración de Don Mario Meza, el convenio consiste en que todos los colegio municipales de la comuna tiene acceso gratuito, como así mismo las organizaciones sociales: Adultos Mayores, hijos de Madres Temporeras, Centro de Madres, entre otras.

Parque Zoológico Casa Noé Mundo Animal con 20 años de intensa labor en Linares. Su fundador y director Señor Juan Carlos Muñoz tuvo la iniciativa de crear un mundo animal que comenzó desde muy joven en su casa, siguió en una casona camino al embalse Ancoa y ahora con un predio de cuatro hectáreas en la localidad de San Antonio, al oriente de la Villa de San Ambrosio de Linares. Dice Don Juan Carlos “Han sigo años de sacrificio pero también de muchas satisfacciones, tenemos una familia, sobre 1.000 unidades muchas de las cuales han llegado a parque por donaciones, por maltrato, se cuenta con un centro de rehabilitación que nos permite recuperar animales atacados por el hombre y posteriormente reinsertados en su hábitat. Casa Noé es visitada anualmente por alrededor de 100.000 personas de Linares, del resto de la Región de Maule Región Ñuble, del Bio-Bio, Región de O’Higgins, en época de vacaciones invierno y verano turistas de otras regiones disfrutan del maravilloso mundo animal de Casa Noé. Los meses de enero y febrero del presente año ha recibido 30.000 personas la temporada alta es las vacaciones de invierno se esperan sobre 35,000 visitantes. Desde hace un par de años se ha trabajado en la ampliación del parque para traer otros animales, se han plantado árboles nativos, se inició la construcción de un hospital para los animales, la cual se suspendió por la llegada de la pandemia Covid-19”. Se reanudo 2021. Casa Noé Mundo Animal se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más importantes de Linares. El año 2019, “Dice el Alcalde la Comuna Don Mario Meza: Acogiendo y entendiendo la importancia del Parque Zoológico para Linares es que he solicitado a los concejales extender el arriendo de los terrenos donde se encuentra el Zoológico por 50 años para que este recinto pueda seguir creciendo, esto le permitirá a Juan Carlos Muñoz traer más atracciones, más animales, generar un polo de desarrollo turístico para nuestra ciudad”. El cuerpo de Concejales por unanimidad acogió la iniciativa de extensión del arriendo. Casa Noé como Centro de Rehabilitación. En su calidad de centro de rehabilitación de fauna exótica y silvestre ha atendido una gran variedad de animales exóticos y silvestres, los cuales son rescatados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) como también por funcionarios de Carabineros de Chile y personas particulares. Los animales que pueden ser rehabilitados son devueltos a su medio ambiente después de ser tratados y cuidados por profesionales. En el caso contrario, es decir, se mantienen en el Parque Zoológico aprovechando su estancia para investigación y educación. Las instalaciones de Casa Noé cuentan con sectores de ambientes acuáticos, reptiles, aves de ornamentación, aves rapaces diurnas y nocturnas, arácnidos, primates, roedores, anfibios, camélidos, caninos, felinos, patio de comida para los visitantes y amplio estacionamiento.

“Lo fundamental de Casa Noé se basa en tres pilares: Educación: Para fomentar el conocimiento de la fauna, pues ella es importante en la vida de los seres humanos; Conservación: Sin el rol de los Zoológicos, el saber sobre la fauna sería pobrísimo y muchas especies en peligro de extinción pueden salvarse como son la chinchilla, el pudú el huemul, el guanaco, el cóndor y otras más; Rescate y Rehabilitación: permite salvar la fauna nativa herida o enferma y devolverla a su hábitat”

Obras realizadas recientemente: Servicios higiénicos para personas con capacidades diferentes.

Obras pendientes construir tercera etapa del zoológico una hectárea adicional.

Un sueño del Don Juan Carlos Muñoz que las autoridades locales, regionales y nacionales le den más énfasis en la educación ecológica y del medio ambiente en los escuelas, liceos, institutos, universidades a todo nivel desde niño a adulto, un respeto y protección para todos los seres vivientes en el fondo educación, educación y educación.

Por la pandemia, Casa Noé no ha estado exento de dificultades económicas, su gran preocupación es cancelar la deuda acumulada de energía eléctrica, se hará a través de un convenio a largo plazo.

Casa Noé atiende a su público de martes a domingo de 10,00 a 18,00 horas con un valor de $ 5.000 para adultos y niños sobre un metro de altura. Resto gratis.

Este Parque es uno de los pocos que existen en Chile y que sea de provincia: Linares debe sentirse ORGULLOSO del Parque Zoológico “Casa Noé Mundo Animal”

Frases célebres sobre zoológicos y medio ambiente

• Aunque supiera que mañana se acaba el mundo, hoy mismo plantaría un árbol. Martin Luther King



• Acabar con el medio ambiente es la forma más rápida de acabar con la sociedad. Donella Meadows

• Si envenenas un río, el río te va a envenenar a ti.

• Todo lo malo que le pase a la Tierra, más tarde, le pasará a sus hijos.

• La tierra nos da lo suficiente para las necesidades de los hombres, pero no suficiente para avaricia de todos los hombres. Mahatma Gandhi.



Teobaldo Loyola V