Opinión 04-09-2019

De Venecia a Linares

A raíz de la invitación al evento colateral Young Architects in Latin America (YALA), parte de la 16º Bienal de Arquitectura de Venecia del año 2018, que congregó a jóvenes arquitectos latinoamericanos, para conformar una exposición de obras destacadas de arquitectura, que fueran un aporte a la temática de ese año, seleccionado para este importante evento con la obra “refugio girable”, a cargo del taller al cual represento; me embarqué en un viaje sorpresivo, inesperado y enriquecedor, rumbo a una ciudad bella y fascinante, que vive su presente fuertemente ligado con su pasado.



Situada en la parte noreste de Italia, capital de la Región de Véneto y de la Provincia de Venecia, esta ciudad medieval, se instala sobre un conjunto de islas ubicadas sobre una laguna, donde el automóvil no tiene lugar ni importancia, permitiéndole al peatón, recorrer sus calles en completa libertad, por una trama enmarañada y compleja, que desafía al visitante a no perderse en este laberinto lleno de matices y belleza. Condicionada por canales que ordenan, guían y segregan, la multiplicidad de puentes, permiten superar las distancias que la naturaleza definió desde sus inicios, conectando y a su vez regalando, panorámicas y postales, particulares y únicas, como si se tratara de un cuento. Las embarcaciones motorizadas que atraviesan el gran canal, ordenadas por recorridos y estaciones, acortan los tiempos y vinculan las islas, junto con los taxis y las góndolas, todos medios de transporte acuáticos, que permiten apreciar este lugar desde otra perspectiva. Sus edificaciones, similares en altura, ornamentación y materialidad, se apegan unas con otras, conformando una fachada continua, interminable a simple vista, que se interrumpe sin aviso, por pequeños y múltiples pasajes y pasadizos, que aparecen en el recorrido sinuoso y orgánico, producto de la presencia del agua. Las torres de las iglesias y otros edificios emblemáticos, rompen con las alturas convencionales, posicionándose como hitos y referencias, sobre un territorio, que por su estreches, cuesta contemplar desde la cercanía. Los restaurantes, cafés, heladerías, joyerías y otras tiendas, habilitadas y acomodadas en las construcciones originales, aparecen, acompañan y adornan, el desplazamiento constante de una población flotante de turistas, que se apacigua y desaparece en el transcurso de la noche, permitiendo en contraposición, habitar una ciudad vacía, silenciosa y extraña, que sin el ruido y las luces, te transporta a otra época, hacia aquella historia que le dio origen y significado.



Puedo mencionar, que resulta sorprendente conocer una ciudad, que en el tiempo, ha sabido preservar sus construcciones iniciales, limitando sus intervenciones al primer piso de las edificaciones, manteniendo sus armazones estructurales y fachadas, junto con los pavimentos y soleras de sus espacios públicos, pudiendo ver rasgos de modernidad, limitados a mobiliarios, artefactos, instalaciones e interiores según el caso, que pretenden satisfacer a un hombre más actual, exigente y cómodo, que se desenvuelve y necesita vivir con otros estímulos y servicios tecnológicos.



Si bien Venecia, carga con una condición histórica llena de riqueza, arraigada en su arquitectura, festividades, comercio y otras manifestaciones artísticas, ha entendido y ha sabido preservar aquello que la hace valiosa, desde hace ya mucho tiempo. En este sentido, volviendo a nuestra realidad local, a pesar de la juventud de nuestras ciudades, haciendo la comparación, puedo plantear en lo particular, que Linares, años atrás, se mostró armoniosa, a través de su arquitectura colonial, plasmada en un conjunto de viviendas principalmente, a base de construcción en tierra cruda, con tejas de arcilla, frentes prediales muy superiores a los actuales, ornamentaciones de madera en sus ventanas y puertas, patios interiores con corredor y fachada continua, características que unificaban y respondían a la tecnología y a la manera de hacer de la época, pero que hoy por malas intervenciones, falta de mantención, escases de normativas y eventos naturales, ya son historia.



En contraposición con lo que fue, se puede ver una ciudad con construcciones dispares, que hablan idiomas diferentes, cada una con su propia ley, ajenas a su contexto, llenas de soluciones constructivas y materiales que solo cumplen una función práctica, sin grandes pretensiones formales, espaciales y urbanísticas, que dependen del gusto de quien las financia, donde lo pasado no se adapta, se demuele y desaparece.



A pesar de aquello, siguen existiendo edificios valiosos por la historia que representan, esparcidos y perdidos en esta urbe, protegidos o no por el consejo de monumentos o por nuestro plan regulador comunal. Podrá ser una edificación, un monumento, un lugar, un símbolo o una tradición, lo importante será que como linarenses, agrupados o en solitario, definamos y le demos valor a nuestro patrimonio, para cuidarlo y mantenerlo, desde el cotidiano y en el día a día, para así convivir en un lugar más nuestro, respetuoso consigo mismo y mejor preparado para lo que viene.







Mauricio Cabello Vásquez

Gestor Creativo Material

Taller CABELO

O’Higgins 932 /Linares /Chile

tallercabelo.wordpress.com

@tallercabelo