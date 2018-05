Deporte 22-05-2018

De Visita: Deportes Linares logró valioso triunfo tras vencer a Trasandino por 2 a 0

Con este resultado los albirrojos vuelven a la parte de arriba de la tabla

Siempre ha sido un reducto inexpugnable para Deportes Linares, jugar en el estadio regional de los Andes, ante el elenco de Trasandino. Esta vez no fue la excepción, pero con la gran diferencia que los dirigidos por el “monono” González, lograron encontrar la llave para complicarles la vida a los locales y sumar tres valiosos puntos que les permiten nuevamente volver a la parte de arriba de la tabla de colocaciones del torneo de la Tercera División.

Los goles fueron convertidos por Edgar Saldaña al minuto 19 del primer tiempo, con ese guarismo se fueron al descanso con la ventaja transitoria del “depo”. En la etapa de complemento fue Cristian “milagrito” Monsalve, quien convierte el segundo casi en el epílogo del compromiso a los 41 minutos, provocando la alegría entre esos valientes linarenses que viajaron varios kilómetros para apoyar a los albirrojos en su periplo en esta temporada.

OPINIONES

Uno los goleadores, Edgar Saldaña, manifestó que “este partido no fue fácil, sabíamos lo complicado que es este reducto, pero nosotros veníamos con esa mentalidad de hacer las cosas bien y tratar de ganar los puntos. En lo personal volví al gol, estaba preocupado porque no había anotado, pero hoy pude convertir y me siento muy contento con esta victoria. Por eso hago un llamado para que la hinchada nos acompañe el próximo sábado desde las 17:00 horas con Mejillones, porque son importantes, lo demostraron aquí con la gente que nos vino apoyar”.

Quien también dijo presente en el marcador fue Cristian “milagrito” Monsalve: “fue difícil, porque ellos están peleando la parte de arriba. Lo positivo que superamos este bajón y nuevamente nos metemos en la parte de arriba y esperamos seguir sumando para lograr nuestro objetivo”.

El técnico Manuel “monono” González dijo que este era un partido bisagra “fue un compromiso muy difícil, porque sabíamos que nosotros en la tabla teníamos la necesidad imperiosa de ganar, por los resultados que se habían producido y más encima haber quedado libre. Trasandino, se hace respetar en casa y lo ratificaron jugaban bien al fútbol. La cancha estaba muy pesada, pero teníamos las herramientas para haber sacado estos tres puntos que nos permiten volver al protagonismo. Si queremos conseguir desafíos importantes hago un llamado para que la comunidad nos acompañe en el duelo frente a Mejillones el próximo fin de semana”.

RESULTADOS

Tomas Greig 4- Real San Joaquín 2

Colina 2 – Rancagua Sur 0

Trasandino 0 – D. Linares 2

Mejillones 1 – Osorno 1

M. Santiago 1- Lautaro 2

Rengo 1 – Limache 3

Tabla de posiciones

1.- Deportes Limache 15

2.- Salamanca 12

3.- Ovalle 11

4.- Linares 10

5.- Colina 10

6.- Rancagua 10

7.- Trasandino 10

8.- Tomas Greig 7

9.- Lautaro de Buin 6

10.- Real San Joaquín 5

11.- Provincial Osorno 4

12.- Municipal Santiago 4

13.- Mejillones 4

14.- Rengo 3

15.- Escuela Fútbol Macul 3

Próxima fecha

Deportes Linares, enfrentará en el Tucapel Bustamante Lastra al cuadro de Mejillones, partido programado para el sábado desde las 17:00 horas.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo