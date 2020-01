Política 12-01-2020

Debate constituyente en Linares: Movimiento social y gobierno regional definen posiciones

Si una idea instaló el movimiento social, es el de un proceso para una nueva constitución. Aquello, forzó a los partidos políticos, a buscar un mecanismo, que tendrá como punto de ingreso, el plebiscito de abril de 2020.

Entre la comunidad, en el inicio de este año, hay visiones: la actual carta fundamental tiene vicios, como que un tercio gane una votación, como la del agua de uso público ocurrida esta semana en el Senado.

Manuel Soto, ciudadano linarense es categórico: “Creo que es necesario cambiar la Constitución, pasó esta semana, que 1/3 gana a 2/3, ocurrió en la votación del proyecto de ley para garantizar el agua como un bien de uso público, eso no puede ser”

Yudmila Soto, también de Linares, considera que “temas como el Derecho a la Salud son prioritarios… y no sé si se están realizando los esfuerzo para eso”.

Las asambleas territoriales, llaman a sectores políticos, a respetar la expresión ciudadana contra las desigualdades.

Manuel Cofré Aguilera, integrante de las Asambleas Territoriales de Linares, indicó que “no pueden estar desconociendo parlamentarios de esta zona, de Chile Vamos, el mismo acuerdo que alcanzaron en noviembre los partidos políticos, para intentar llevar adelante el proceso constituyente”.

En tanto, el SEREMI de Gobierno del Maule, Jorge Guzmán, señaló que “de cara al plebiscito del 26 de abril, todos los sectores tendrán la oportunidad de expresar sus ideas y visiones respecto del cambio o no de Constitución”.

Según el SERVEL, recién el 26 de febrero, se puede realizar campaña por las opciones a --votar en el plebiscito del 26 de abril.