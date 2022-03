Política 04-03-2022

Debaten proyectos que regulan la renuncia de convencionales constituyentes

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas comenzó el análisis de tres mociones sobre la renuncia de convencionales constituyentes. Tema que hoy toma relevancia debido al caso del ex integrante del organismo, Rodrigo Rojas Vade.

Las iniciativas contemplan materias ligadas a los mecanismos para el reemplazo de este cargo. Una de estas mociones considera, además, la renuncia de diputados y senadores.

Algunos legisladores manifestaron que se trata de un debate que busca dar una salida a una situación que no está reglamentada. Por otro lado, hubo cuestionamientos al punto que plantea la renuncia de los parlamentarios. En este sentido, se estimó que podría considerarse “poco serio” ante la responsabilidad que tienen diputados y senadores ante los electores.

En el análisis se planteó, asimismo, que la legislatura no debe inhibirse de su deber de legislar y se llamó a abordar materias más urgentes. Así, se mencionó como ejemplo la tramitación de un nuevo retiro de fondos previsionales.

La idea es escuchar a especialistas sobre el tema. En tal plano, se espera que el debate se desarrolle en la próxima sesión.