Política 08-01-2021

Deben reunir miles de firmas para inscribir candidaturas

Candidatos Independientes por el Distrito 17 hacen dura crítica a exigencias de los partidos políticos



Están contra el tiempo y la pandemia poco los ha ayudado a llevar a cabo lo que tenían planificado: reunir las firmas exigidas por el Servicio Electoral en terreno, cumpliendo todas las medidas de prevención. Con tres comunas en cuarentena en una de las provincias del distrito, hoy nos les queda otra alternativa que recibir apoyo on line, a través de patrocinantes.servel.cl; el plazo vence el 11 de enero.



“Este proceso está hecho para los partidos políticos, sin embargo en octubre pasado los chilenos y chilenas dejamos claro que no queríamos más de lo mismo; como Independientes estamos obligados a reunir miles de firmas para patrocinar nuestras candidaturas y que así sean válidas ante el Servel. La pandemia, las cuarentenas nos han perjudicado enormemente; el sistema debe cambiar para dar cabida a las caras nuevas, pues me parece que la exigencia de las firmas se aleja de la democracia que queremos”, indicó Alicia Aravena, candidata a constituyente por el Distrito 17.



El proceso de apoyo virtual se hace aún más engorroso con la exigencia de la Clave Única para ingresar al trámite virtual; el candidato Independiente por el Maule Norte, Juan Soto, considera que este requisito es un escollo más para quienes no pertenecen a un partido político. Así lo ha podido constatar en sus recorridos por la costa curicana.



“La Clave Única en su origen es una excelente idea, pero su obtención siempre ha sido engorrosa, más en época de pandemia, donde ha abundado la desinformación al respecto o han cambiado las reglas de una semana a otra. Las autoridades anunciaron durante meses que esta clave sería exigida como única alternativa para la obtención de los permisos temporales en la comisaría virtual, sin embargo hasta hoy se permite hacer el trámite con la cédula de identidad; esa es la muestra más clara de lo que ocurre con la Clave Única y resulta que hoy los Independientes estamos obligados a reunir firmas a través de este sistema tan poco amigable y derechamente discriminador, ¿Por qué no poder adherir a una campaña independiente usando la cédula de identidad?”, señaló Soto.



Los Independientes tienen hasta el 11 de enero para reunir las firmas exigidas por el Servel y, si bien, están agotando todos los esfuerzos, son críticos con este sistema que claramente dificulta su llegada a la papeleta de las elecciones de abril de 2021.



“Es mala época, estamos en verano, la gente no está preocupada de las elecciones, sin embargo frente a esta situación podemos hacer algo; no así respecto de las trabas del sistema, que son lícitas, pero tremendamente injustas. ¿Por qué los Independientes debemos presentar miles de firmas y los partidos políticos no?. Hoy es cuando necesitamos de todas y todos los que estamos aburridos de la mala política, de quienes no quieren que la Nueva Constitución la escriban los mismos de siempre”, agregó Carolina Rojas, también candidata por el Maule Norte.



Finalmente, Alfonso Yáñez, candidato a constituyente, hizo un llamado a todos quienes en octubre pasado apoyaron la Nueva Constitución y rechazaron la convención mixta: “Hoy debemos unirnos todos quienes fuimos parte del 80 por ciento que el 25 de octubre pasado creyó en que Chile necesitaba una Nueva Constitución, donde se le diera importancia a los pueblos originarios, a las personas en situación de discapacidad, al acceso a la salud, educación, etc; esta nueva carta de navegación debemos escribirla entre todos, sin colores políticos, sin partidos con malas costumbres arraigadas, y por eso es tan importante que nos apoyen. Tenemos hasta el 11 de enero para reunir las firmas en patrocinantes.servel.cl y los invitamos a apoyarnos”, concluyó el candidato.



La crítica que realizan los Independientes se ha repetido a lo largo de todo el país, incluso entre los candidatos o listas que lograron los patrocinios exigidos por el Servicio Electoral.