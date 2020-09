Opinión 01-09-2020

Debes trascender mas allá de este mundo



Ha pasado un poco más de una semana de la trágica muerte de NORMA VASQUEZ SOTO (QEPD), la Carabinero que nos dejó abruptamente en manos de un desquiciado. Es un hecho que aún nos afecta y que marcará de por vida a una familia que veía en su hija, hermana y sobrina una vida que recién comenzaba, sus maravillosos 20 años dejaron una huella tremenda que no debe borrarse ni mucho menos ser olvidada.

Estas breves palabras en la columna de hoy, van dedicadas a ti y a tu familia pequeña, Norma. Cuando decidiste ser Carabinero es simplemente porque en tu corazón estaba la necesidad de ayudar, de servir y de ser una persona de bien, ese sueño lo cumpliste en plenitud en un breve tiempo, llenaste de orgullo a tus padres y a tu familia, Chile vio tu grandeza de mujer, fuiste leal, una gran amiga, compañera y por sobretodo feliz, sin conocerte ni haber trabajado junto a ti lo pude apreciar a través del reconocimiento de tu familia, de tus amigos, compañeros de promoción y de trabajo y de tu entorno más cercano. Una ciudad entera se conmovió y se movió para despedir a una Carabinero que nació en el seno de estas tierras, con un sentir profundo de dolor y desesperanza.

Al unísono se escucharon los gritos de justicia, que seguro llegará, es lo mínimo que la sociedad le debe a esta joven Carabinero y a su familia, pues nada, absolutamente nada reemplazará la ausencia en su familia.

Ahora queda entender que la libertad es un derecho humano fundamental, en donde las personas pueden elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de la sociedad. Es en este sentido que debemos entender de una vez por todas, que estos hechos son una radiografía a un segmento de la sociedad que se encuentra enferma cuya solución requiere voluntad política, acuerdo entre las partes y por sobretodo amor….. así es amor, esa simple palabra, que debe ser entendida como sinónimo de libertad y no como propiedad, en donde muchos hombres no lo han comprendido, talvez porque nadie se los ha enseñado o simplemente porque este diseño social ha fallado profundamente.

Con todo esto puedo decirte pequeña Norma, que nada es al azar, tu dejaste una huella imborrable en quienes te amaban y como Carabinero no me queda más que decirte perdónanos por si en algo fallamos, como Creyente le pido a Dios que le de paz a tu familia y la tranquilidad en tu ausencia, como persona le pido a los responsables de la prevención social, que hagan lo humanamente posible para que no existan más hechos de esta naturaleza. Pero de algo estoy seguro, que trascenderás más allá de esta vida, que no ha sido en vano tu partida, debe ser un grito fuerte al cielo y que los ángeles de la eternidad te tomen en sus brazos y tu sueño de ser Carabinero lo seguirás cumpliendo siempre en los corazones de quienes te amarán eternamente.



(Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Teniente Coronel José Lorca)