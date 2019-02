Opinión 24-02-2019

Debut

No se despintaba Camilo de la bandada que revoloteaba cerca de Flavio, el centro delantero del Bellavista F. C., al que imitaban en todo, mientras éste - con su pelo negro engominado y aires de chulo- los miraba con la displicencia de un torero.



Creció Camilo entreverado con las ralas champas de pasto salpicadas en la cancha del Bellavista.



Su mundo giraba en torno a un balón de fútbol, y su mayor desconsuelo era los años que le faltaban para jugar en primera - ¡Tantos!-.



Le parecía ser el mismo Flavio, elevándose con elegancia para dar el cabezazo preciso, haciendo la finta imposible.



La pelota esperándole para dar el puntapié inicial como si antes que Flavio la moviese no existiera -nacía sólo cuando Flavio la tocaba-.



- Quédese mijito que es tarde…, y además con ese loco dando vueltas…, me da miedo.



- No viejita, si qué me va a hacer…, no ve que no puedo faltar a la concentración.



La espera del debut fue más corta de lo pensado. La falsificación del carné y un par de movidas le hicieron un pase a los años.



Flavio no jugaba desde aquel funesto partido que lo dejó marcado - ése de la final contra los “Tiñosos” del Bahía-.



El puntero no había desbordado en toda la tarde. -Una sola vez que lo haga, un solo centro bueno que se mande es todo lo que le pedimos.- Y lo hizo, en el último minuto.



El arquero salió mal, la defensa quedó descolocada, y Flavio sólo -con todo el arco para él -se elevó, la inflexión perfecta, el frentazo a un costado, abajo, a un rincón.



Como títere izado por un hilo invisible el público saltó, y un sonido

extraño, ensordecedor, mortal, lo llevó todo... Falló.



La pelota dio en la base del vertical y no entró…El título de campeón se esfumó.



Increíble, Flavio solo, sin nadie que lo estorbara, con su mejor arma…falló.



Sin pausa, la imagen se le repetía una y otra vez.



Ahora no era más Flavio, sólo lo nombraban por el apodo –“El navaja”- heredado de su padre, el barbero del barrio.



El loco chillaba que de un navajazo le sacaba hilachas a un pelo. Y no se despintaba de ella.



- Por un pelo se me fue – repetía incansablemente mientras su cuerpo se arqueaba cabeceando continuamente imaginarios balones -obsesionado con ese perpetuo gol perdido-.



Se perdió el campeonato, pero ahora, con él, con Camilo, sería diferente. Su juego, y sobre todo su cabezazo -con ella había hecho la mayoría de sus goles- era superior a los del Navaja.



- Bueno hijo…, usted sabrá…, pero váyase con cuidado.



- Si viejita quédese tranquila no más…, y no se olvide de poner la radio pa’l partido.

Con el porta equipo al hombro, empujando la oscuridad, se fue Camilo por la antigua y arrugada berma, fundiendo sus ansias por el debut en una final con el recuerdo de las impaciencias de su infancia.

Poco más allá, a la tenue luz de un desvaído farol, una figura conocida -el que fue su ídolo-. Aquel a quien creía irremplazable, eterno, y que ahora todos -incluso él- despreciaban, se contorneaba hendiendo el aire con sus alborotadas manos…



Al comenzar a disiparse la bruma matinal, un punto fue tomando forma y color en la falda del cerro donde estaba la cancha del Bellavista F.C.

Luego, sólo fueron quedando greñas de niebla pendiendo de los árboles, de los matorrales, y de las largas pestañas de Camilo, semi tapando sus ojos, los que miraban sin ver el círculo central alrededor de su cuello…

Su barbilla, se hundía adherida a la tierra, mientras el puntapié inicial se diluía en la eternidad…