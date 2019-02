Deporte 23-02-2019

Debutan de visita Albirrojos inician su periplo del retorno al futbol profesional enfrentando a Real San Joaquín

El campeón sube automáticamente y el segundo cupo se elige a través de una liguilla entre el segundo al quinto lugar

Ya no hay misterios, serán 15 equipos los que lucharán para buscar el retorno al profesionalismo. Las instituciones confirmadas para el inicio del torneo que comenzara el próximo 30 de marzo son: Mejillones, Rancagua Sur, Unión Compañías, Deportes Concepcion, Ferroviarios, Provincial Ovalle, Municipal Santiago, Deportes Limache, Pilmahue, Real San Joaquín, Linares, Provincial Osorno, Deportes Rengo, Municipal Salamanca y Trasandino. El caso de Rancagua Sur, a pesar que esta inserto en el torneo dependerá de la resolución final que entregue la Corte Suprema de la Región de Libertador Bernardo O’Higgins, por la situación de violencia, que se vivió en la temporada anterior en el torneo de Tercera División A.

La novedad

Ascenderá directamente a Segunda División, el equipo que sume más puntos en la tabla regular al termino de las 30 fechas del torneo. El segundo cupo saldrá de una liguilla donde participaran los cuadros que se ubiquen al finalizar la competencia entre el segundo y el quinto lugar donde jugaran todos contra todos. En tanto, el penúltimo y ultimo de la clasificación general descenderán directamente a Tercera B.

Mandamás

Quien asistió a la reunión de ANFA, fue el presidente de la institución Marcos Álvarez, en compañía de Gabriel Artigues. Álvarez, manifestó que “fue una reunión bastante intensa desde las 19:00 a 22:00 horas aproximadamente. Por lo menos logramos sacar uno de los puntos que llevábamos nosotros que era el sistema del campeonato. El tema de los extranjeros quedó para una próxima oportunidad al igual que el de los cupos. Creo que lo referente a los cupos lo veo bastante complicado modificarlo, por lo menos lo de los extranjeros existe disposición entre los presidentes de los clubes. En el torneo comenzamos de visita ante Real San Joaquín, el mismo rival que comenzamos el campeonato anterior. La diferencia que ahora jugaremos en calidad de forasteros, estamos contentos porque vamos a trabajar de buena forma para poder debutar con un triunfo. Nuestro primer partido de local será con Provincial Osorno, seguramente mantendremos los días sábados para jugar de local y esperemos que este lleno el Tucapel Bustamante”.

Sobre acerca de los cambios para buscar a los equipos que retornaran al profesionalismo agregó que “nos parece la mejor opción de las tres que se plantearon en la reunión. La primera era seguir con el mismo campeonato del año pasado, lo que nos parecía muy poco atractivo ya que salió campeón el octavo de la tabla general. La segunda era que el primero y el segundo suban directo, pero la verdad es que también nos parece poco motivante porque se premia la regularidad, aunque no es atractivo para el hincha. En cambio, la opción tres mezclas las dos cosas es una mixtura entre la justicia deportiva y la entretención que es una liguilla entre el segundo al quinto. Todos los equipos se han reforzado, nosotros estamos confirmando un par de refuerzos más que estarían listos a más tardar el día lunes, son dos jugadores del futbol joven de Unión Española. Por el momento tenemos 18 jugadores que están trabajando con Luis Pérez Franco. El próximo 2 de marzo asistiremos a la noche de Buenos Aires de Parral. El tema de Copa Chile, de acuerdo a lo que señalaron los dirigentes es que no se repitan los mismos del año pasado, eso automáticamente implica que nosotros no participaríamos, pero no esta claro todavía. Además, hay que cumplir con el criterio de Estadio Seguro, donde nosotros no tenemos problemas, sólo tenemos que renovar los planos con la gobernación y contamos con eso porque tenemos un buen recinto deportivo”.

El camino del retorno al futbol profesional

Son treinta las fechas que buscarán a los dos equipos que ascenderán al profesionalismo. En la primera de ellas , programada para el 30 de marzo los albirrojos jugaran en Santiago ante Real San Joaquín ; en la segunda de local ante Provincial Osorno , el 6 de abril ; en la tercera de visita ante Municipal Salamanca, el 13 de abril ; en la cuarta 20 de abril de local ante Trasandino; en la quinta el 27 de abril , ante Rengo de visita ; en la sexta los linarenses quedaran libres , para regresar en la séptima el 11 de mayo con Pilmahue de local en el Tucapel Bustamante ; la octava, el 18 de mayo frente a Municipal Santiago de vista ; la novena el 25 de mayo de local ante Ferroviarios ; la decima el 1 de junio , de visita ante Unión Compañías ; la decima primera jornada el 8 de junio de local ante Mejillones ; luego el 15 de junio , de visita ante Rancagua Sur ; en la decima tercera fecha , 22 de junio en un clásico frente a Deportes Concepción en el polideportivo de la calle Rengo ; en la penúltima fecha , el 29 de junio de visita en el Valle del Limarí , ante Provincial Ovalle ; y finalmente termina la primera rueda el 6 de julio de local ante Limache . En la segunda patita los clubes mencionados en primer lugar jugaran de visita.

Tarde albirroja

Ha trascendido extraoficialmente que el partido para conocer las nuevas figuras del “depo” en esta temporada 2019, seria en primera instancia el 9 de marzo en Tucapel Bustamante Lastra, frente a Deportes Colchagua.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo