Opinión 03-06-2019

Decimos y no sabemos el por qué

No hay duda alguna que la vida misma, comienza con la pregunta de el por qué. Así es como después de aprender a desarrollar algunas acciones, que entrega primero la familia y posteriormente la sociedad, continuamos preguntándonos si lo que hacemos es correcto o no. Siempre existirá la pregunta el por qué.

Todo lo que hacemos en la vida, puede parecer normal a nuestros ojos, pero nuestras acciones como todos lo sabemos son el resultado de un consciente ( y a veces del inconsciente) que terminan en acertadas o no, decisiones y también prioridades, decididas después de terminar la pregunta del por qué lo hacemos.

Sin embargo, también aprendimos que, el único juez que todos tenemos a nuestro particular alcance, es la propia razón, basada en valores y creencias.

Así es como una vida deliberada, conduce posteriormente a la definición y persecución del éxito propuesto que, la vida misma nos ha enseñado también que, la verdadera felicidad no se encuentra al final del camino, si no en disfrutar el trayecto.( lo dice Sergio salas)

Hemos hecho esta introducción al tema para meditar en tantas cosas que hacemos y a veces nunca nos hemos detenido a pensar en el por qué lo hacemos. A veces lo efectuado ,lo hacemos en forma mecánica, por costumbre o por solo participar. Vayan al respecto algunos ejemplos que confirman lo antes dicho.

¿ Por qué cuando alguien se suena la nariz, mira después el pañuelo? ¿Por qué cuando nos llaman al celular, se siente la necesidad irrefrenable de andar de un lado a otro? ¿ Por qué cuando alguien se pone gotitas en sus ojos, abre de manera extraña su nariz? Y ¿ Cuando alguien se pone una inyección, acaso no pone la piel dura para no sentir dolor?

Todo lo anterior, nos permite aclarar que existen actos en la vida diaria que, nadie se pone a pensar en el por qué se hacen. Pero, nuestra crónica ( como siempre) va dirigida al aspecto cultural y lo que entregaremos a continuación es para acrecentar nuestros conocimientos que más de alguien desea hacerlo……ojalá todos.

En la vida diaria, algunos desean solo informarse del quehacer diario local, nacional e internacional .Pero pocos diarios entregan artículos con temas culturales. Muchos se limitan solo a recordar episodios del pasado, que hoy no conducen a nada, salvo recordarlos, quizás no está mal , pero a veces suena a chabacanería cuando son repetitivos.

Por lo que hoy, les invito a seguir leyendo sobre el significado de algunas frases o términos que, en verdad, no sabemos el por qué lo decimos. Empecemos por algo tan simple como lo es conocer el significado de:

LA MANZANA DE ADAN: Todos los seres humanos tenemos una protuberancia en el cuello .Esta se debe a un cartílago que rodea y protege a éste y es más pronunciado en los varones .El nombre extraño de “ manzana de Adán” pareciera ser una mala traducción de la frase hebrea que significa” bulto hinchado de un hombre” dado que Adán puede significar tanto al primer hombre bíblico, como otro cualquiera y la palabra “ manzana” o “ hinchazón se escribe de la misma manera en hebreo.

LAS NARANJAS: Los europeos se refieren al cítrico por el color que tiene este fruto ( azafrán o amarillo rojo). Estas son nativas del este de Asia. Introducidas en el n. de Africa y Europa, a través de la expansión árabe ( Edad Media) . El nombre de naranja proviene de la voz sánscrita “ naranga” que sería llamada “ naranja española, pues la fruta que introdujeron los árabes nos es la que hoy conocemos y degustamos, sinó que la naranja amarga. La dulce, es china y llegó a Europa y Medio Oriente a través de los comerciantes portugueses que venían de China .En muchos lugares de europa se conoce como “ naranja china”. En Portugal y otros latitudes a otra especie de naranja mas chica y más dulce la llaman “ mandarinas”.

TIBURONES O ARBOLES: ¿ Cuáles fueron primero? Los tiburones han existido desde hace 400 millones de años, mientras que los árboles surgieron primero en el Sahara y aparecieron 350 millones de años atrás

DINOSAURIOS Y POLLOS: Aprendimos que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años , debido a una colisión de asteroides que movieron el eje de la tierra ,produciéndose con ello un cambio climático. Muchos dinosaurios se extinguieron, pero unos pocos se adaptaron a los cambios y sobrevivieron.Algunos de éstos empezaron a caminar en sus patas traseras ( en el jurásico temprano: ver El Mercurio de 23.05.019) y otros desarrollaron sus alas y empezaron a vola r.Así nacieron los primeros pájaros, uno de los cuales fue después el “ pollo” que hoy conocemos .Por tanto un pollo es un descendiente de un dinosaurio. ¿ Increíble, verdad?

Y ¿ qué me dice Ud. del mal aliento? Molesto y vergonzoso, parecido al consumo de ajos o cebollas. ¿ Sabía Ud. que a veces es producido por la diabetes?

PARLANTES DEL ESPAÑOL: ¿ Sabía Ud. que este idioma también es hablado en países de Africa y Asia. En Nigea Ecuatorial por ej. el idioma oficial es el español ( este país primero perteneció a Portugal y después a España, Otro país hablante del español es Aruba y Bélice y también Marruecos que fue un Protectorado español.

En gran parte de Argelia, Israel y Andorra una buena cantidad étnica hablan el español y Filipinas que tiene 17 idiomas, una notable cantidad hablan el Pagalo que es una variedad del español.

En resumen: Siempre, siempre hay algo que no conocemos y podemos aprender, no para convertirnos en un “sabelotodo” sino en alguien con un poco más de cultura.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista