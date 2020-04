Opinión 26-04-2020

Decisiones responsables





“ El riesgo de una decisión equivocada, es preferible al terror de la indecisión “ Maimónides.

A veces la lectura de un simple artículo nos entrega material para pensar en temas que por ser cotidianos, no nos llama la atención. Así sucedió cuando leímos tiempo atrás “ Aihlatino” cuyo tema central se denominaba “ Decisiones responsables”. Y es verdad que a veces, incluso sin saberlo, sin darse cuenta, el hombre toma “ decisiones”. Lo ideal sería que eso se hiciera, en cada momento < consciente>.

El impacto acumulativo, determina la calidad de vida en general y la decisión más importante incluye la interrogante ¿ Para qué estoy viviendo?.

Algunos al respecto piensan que las decisiones son asuntos que uno toma de vez en cuando; cuando surge un asunto importante y creemos que eso es innegable, pues, no todas las decisiones tienen prioridad uno, pero, en el fondo toda la vida del ser humano, está formada por decisiones. Cada momento consciente es una “ decisión”.

Acaso, por ejemplo, cuando uno viene despertándose y lo escribo como un ejemplo pueril ( trivial, fútil), acaso no piensa ¿ qué voy a desayunar? ; incluso sin pensar más en lo que se va a servir, uno se da vueltas y se vuelve a dormir. Eso, es también una decisión, pero, agregaremos que es “ una decisión impensada”.

Todas las decisiones importantes, determinan nuestra calidad de vida, por lo que desde ya podemos obtener una primera conclusión: - No hay que tomar decisiones a la ligera.

En segundo lugar, todas las decisiones diferentes, tienen a su vez impactos diferentes. Si uno por ej. no camina por el centro de Linares, no verá la Catedral. Por consiguiente, cada día debemos plantearnos preguntas, como por ej. ¿ qué voy a hacer hoy, esta semana o este año. Y, debemos plantearnos preguntas más trascendentales ( significativas) como: ¿ Qué estoy haciendo con mi vida? ; ¿ cuáles son mis posibilidades reales o qué puedo lograr como ser humano?

Sabemos y es innegable que, muchas personas toman decisiones importantes como de vida o muerte, sin pensarlo profundamente y a conciencia. Así es como muchos toman decisiones frívolas, sin tomar en consideración las consecuencias. Por lo que pensamos que frente a cada decisión, hay que ver que éstas, sean serias y responsables.

Al respecto, pensamos que para todo lo anterior, cada cual, debe hacer uso de su “ Introspección” es decir, mirarse hacia el interior, hacia sus sentimientos, pensamientos más íntimos, solo así logrará arrojar luz, sobre las decisiones más importantes a tomar. El decidir, por ej. qué hacer con nuestra vida. ¿ Continuar con la terapia que estoy tratando, operarme, si o no, dejar de beber, fumar ,etc.? Cómo vemos son “ decisiones personales” pero, a la vez conversadas con familiares y amigos, para posteriormente investigarlas con rigurosidad y finalmente tomar la decisión personal sin dejar al azar, las opciones y sus consecuencias.

Tampoco podemos soslayar que muchas decisiones NO tienen consecuencias inmediatas o si las tienen, no las percibimos, pero, debemos tomar conciencia que siempre existirán. Algunas serán solo de parche, artificiales y no tan provechosas como esperábamos que fueran.

Un último alcance: recordemos que la sociedad moderna equipara al conocimiento, con la importancia . ¿ Cómo así? Muchas veces tenemos que fingir que sabemos, pues, nos da vergüenza confesar que ignoramos algo. Por lo que también hay que admitir que en algunas de nuestras conversaciones, simplemente debemos acotar “ No sé” incluso cuando a veces no estemos seguros de algo. Mejor sería decir “ a mi me parece” así evitaremos retractarnos.

Siempre debemos ser honestos, reconocer nuestras limitaciones, evitando engañar a los demás. Además, debemos aprender a ser flexibles con las decisiones tomadas y siempre estar dispuestos a cambiarlas si es necesario.

Como conclusiones finales, podemos acotar que: - No hay que tomar decisiones si uno no está verdaderamente capacitado para tomarlas.

- Acudir pidiendo opiniones siempre a los que saben más, respetando éstas;

- Vivir, significa crecer .Si uno no toma decisiones no crecerá y si las toma, la vida de cada cual será más auténtica.

- Cada uno decide el camino de su vida y cuando uno no quiera cambiar, debe hacerlo, pues es él, el que decide su propio andar, su propia existencia.

“Donde no hay decisiones, no hay vida “ J-J. DEWEY.





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista