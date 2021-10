Crónica 26-10-2021

DECLARACIÓN INGENIEROS FORESTALES UDEC EX ALUMNOS FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

En virtud de los repudiables hechos acontecidos el día viernes 22 de octubre del 2021 en

contra de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, los Ingenieros

Forestales, ex alumnos de dicha casa de estudios declaramos lo siguiente:

1. Ninguna ideología, reivindicación, ni lucha de causas que atente contra la vida de las

personas y provoque daño a la propiedad pública y privada debe ser considerada

como válida.

2. Que el diálogo no es posible con personas o agrupaciones que ejecutan este tipo de

actos criminales.

3. Consideramos que la única manera de materializar el repudio a estos hechos de

violencia, es a través de la aplicación de la ley por medio de los tribunales de justicia,

con penas efectivas y ejemplificadoras, por el bien de la comunidad educativa y el

futuro de la sociedad en su conjunto.

4. Esperamos y exigimos que se lleven a cabo todos los procesos judiciales que la ley

establezca para encontrar y sancionar a los responsables, evitando así que este tipo

de hechos quede en la impunidad.

Es relevante destacar la importancia de nuestra profesión en el crecimiento, avance y

desarrollo del país en distintos ámbitos, incluyendo el medioambiental, para el presente y

para el futuro de las nuevas generaciones.

Como Ingenieros Forestales UdeC, hemos sido formados como profesionales integrales, lo

que nos ha llevado a ser valorados por la sociedad, no existiendo fundamento alguno que

justifique este tipo de ataque.