Política 25-08-2017

Declaración mesa directiva nacional del PPD

“Ante la decisión del PPD de no presentar la repostulación del actual Consejero Regional

por Linares, Carlos Gajardo Yáñez, en las próximas elecciones de noviembre de 2017, la

Mesa Directiva Nacional declara lo siguiente:

1.- La decisión de no incluir al señor Gajardo Yáñez en la nómina de candidatos no ha sido

por presiones de algún sector o personas en particular.

2.- La determinación de no ser considerado como candidato a Core en Linares se basa en

la evaluación de su conducta partidaria en medio de una campaña compleja, la que -en el

actual momento histórico de definiciones sobre el futuro de la centroizquierda- demanda

una conducta coherente y lealtad con los valores y principios que promueve el PPD y sus

partidos aliados.

3.- La seguidilla de hechos y acciones del señor Gajardo Yáñez, que han traspasado el

límite de lo permitido en los entendimientos de carácter político, son los que la Mesa

Directiva Nacional del PPD tuvo en consideración al momento de desistir de su

candidatura.

4.- Finalmente, la situación de evaluaciones éticas para la inscripción de candidaturas no

sólo se refieren a procesos judiciales o penales, sino también a las conductas políticas de

los militantes de los partidos a los cuales pertenecen. Esto implica que no son los intereses

personales los que deben prevalecer en su actuar, sino la construcción de equipos para

mejorar las condiciones de vida de quienes representa, en el ejercicio de algún cargo de

elección popular.