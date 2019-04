Opinión 12-04-2019

Declaración pública

En estos días ha tenido lugar un intenso debate respecto de la libertad de expresión y las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Televisión en su rol de velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión.

Para la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, la libertad de expresión comprende la autonomía de los medios de comunicación para fijar su línea y contenido editorial, pero éstas deben darse en un marco de pleno respeto al ordenamiento jurídico, y los cuestionamientos que ello suscite deben sujetarse a estándares de un debido proceso, racional y justo.

En opinión de esta Federación, la existencia de órganos estatales administrativos que tengan por labor fiscalizar los contenidos que emiten los medios de comunicación y la forma en que ejercen su labor genera justificados cuestionamientos y llama a una profunda reflexión. Habiendo procedimientos judiciales y mecanismos de autorregulación de los propios medios, no se advierten razones para dotar a un órgano estatal administrativo de la atribución, de dictaminar lo que es correcto o no en el funcionamiento de un medio de comunicación.



Juan Jaime Díaz C.

Presidente



Ernesto Corona B.

Vicepresidente

Eduardo Martínez E. Vicepresidente