Opinión 20-05-2020

Declaración Pública de la Junta de Vigilancia del Río Maule





En primer lugar, queremos mencionar que en el Maule y en todo nuestro país se vive una gran crisis hídrica, producto del cambio climático. Durante las últimas temporadas hemos visto como ha disminuido fuertemente la pluviometría, la nieve, los caudales; por lo que, la agricultura y el riego han sufrido fuertes impactos.

En segundo lugar y como es de público conocimiento, durante los últimos días ha existido un conflicto en la Cuenca del Maule por la extracción de aguas realizada por la empresa Enel.

En relación a lo anteriormente señalado, queremos manifestar que:

La Junta de Vigilancia no puede firmar el acuerdo con Colbún y Enel, por no cumplirse las condiciones suspensivas solicitadas en dicho convenio y además, no existe unanimidad en sus miembros.

Hacemos un público llamado al Ministro de Obras Públicas para que exprese su postura frente al Convenio de Riego Endesa de 1947, en relación al derecho de aguas que posee Enel en la porción intermedia.

Es de vital importancia que las autoridades de Gobierno y del Parlamento entiendan la importancia del agua y de la agricultura. No puede ser que, en época de sequía no sea prioritario el riego.

Es necesario realizar una gestión hídrica eficiente y dar un doble uso al agua, de modo de que siempre puedan ser utilizadas para riego.

Es necesario revisar el Convenio de Riego de 1947, tal como el mismo instrumento lo permite, adecuándolo al cambio climático, ya que este convenio no contempla en su actual redacción circunstancias tan importantes como la baja de la pluviometría, el alza de la isoterma cero y la disminución de los caudales, y otros factores importantes a analizar.

Hoy en día, existen diversas opciones para generar energía, mientras que nada reemplaza el agua en la agricultura.

La Junta de Vigilancia del Río Maule y las organizaciones que la componen han manifestado contantemente su buena voluntad para realizar gestión integrada de cuencas, por lo que, solicitamos que las autoridades entreguen el manejo de las aguas de la Laguna del Maule a la JVRM.

La JVRM solicita derechamente al Gobierno que impulse a las generadoras a extraer sus aguas en época de riego y que el Coordinador Eléctrico mantenga abiertos los embalses desde septiembre a abril, coincidiendo con la temporada de riego.

De todas maneras, la JVRM agradece la gestión integrada que se ha realizado estos años con Colbún S.A. y Pehuenche S.A., permitiendo obtener cerca de 400 millones de metros cúbicos extra para el riego y esperamos que, no obstante, el conflicto actual, este convenio de ahorro pueda seguir realizándose.