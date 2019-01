Policial 15-01-2019

Declaración Pública del Consejo por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile

Han pasado 7 años desde que comenzamos una lucha incansable para evitar que la corrupta Ley de Pesca saliera a la luz. El 2013, las 7 familias de la industria pesquera -con la venia del Gobierno de Sebastián Piñera y la “bancada” pro industria-, lograron promulgar la norma que les entregó los recursos pesqueros de todos los chilenos; licencias transables de pesca por 20 años y a perpetuidad para todos sus descendientes, sin cumplían mínimos requisitos administrativos. Con esta ley, además, recibieron en promedio el 65,5% de la cuota de las principales pesquerías del país, relegándonos, a nosotros pescadores artesanales, a quedarnos con apenas el 34,5% de los mismos; recursos que se encuentran sobreexplotados y colapsados.

Pero, no hemos abandonado la lucha. Desde Arica-Parinacota hasta Magallanes, en diversos puntos del país continuamos alzando la voz para denunciar esta Ley corrupta. Hoy los tribunales de justicia nos han dado la razón. No solo el caso Corpesca, ahora se suman también acciones contra la empresas y gremios del sector, como es el caso Asipes.

Un nuevo Congreso nos ha escuchado, poniendo término a la “bancada” de las 7 familias. La aprobación de la ley que termina con la pesca de arrastre para la captura de la Jibia y el histórico paso de la Comisión de Constitución de la Cámara, que aprobó la nulidad de la Ley de Pesca, nos dan esperanza que pronto no habrá privilegios para unos pocos.

Hoy, aplaudimos y valoramos la valentía de los pescadores de las Regiones del Maule y Bio Bio que alzan la voz en las calles, exigiendo que el Gobierno de Sebastián Piñera cumpla con el mandato del Congreso y no recurra al Tribunal Constitucional para revertir el cumplimiento de una ley que pone fin al arrastre y que cuida la sustentabilidad de los recursos pesqueros.

Desde el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) hacemos un llamado a la UNIDAD DE LOS VERDADEROS PESCADORES ARTESANALES, a mantener la lucha, con un solo objetivo QUE LOS RECURSOS PESQUEROS SEAN DE TODOS LOS CHILENOS, a no amedrentarse con las amenazas de las 7 familias y a continuar siendo los guardianes del cuidado de los recursos pesqueros.



Hernán Cortés, presidente

Jorge Bustos, vicepresidente

José Verdugo, secretario

Nelson Estrada, tesorero

Hernán Machuca, vocero

Luis Infante, secretario acta

Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile AG (Condepp)