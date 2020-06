Política 05-06-2020

Declaración Pública del PC





“El Partido Comunista de Chile, Dirección Regional del Maule Sur, expresa su rotundo rechazo al intento del gobierno del Presidente Sebastián Piñera de hacer aprobar en el parlamento bajo la modalidad de urgencia y suma urgencia dos proyectos de ley que afectan directamente a todas y todos los chilenos.

En primer lugar, se intenta aprobar una ley que favorezca a las AFPs en cuanto a que no den curso a los cambios de fondos de los afiliados, sino hasta 30 días de la solicitud. Esto genera un daño irreparable a los escuálidos fondos de los chilenos obligados a mantener sus recursos en estas instituciones financieras que solo han capitalizados a su favor desde su surgimiento e imposición en nuestro país. Con esta medida, el gobierno pretende que la perdida que pudiera afectar a la institución financiera la haga efectiva el afiliado y así no dañar la ganancia de la administradora.

Es sabido, que muchos afiliados siguen los ciclos de inversión de capital y al momento de evaluar riesgos se cambian de fondo a objeto de asegurar su capital, lo que será imposible si se aprueba esta ley.

También se intenta aprobar en la Cámara de Diputados, una Ley que actualice el Sistema

Nacional de Inteligencia, el que efectivamente debe ser reformado y modernizado, resguardando la democracia y la soberanía en el marco de respeto irrestricto a los DDHH y los tratados internacionales vigentes.

El proyecto de ley, tal cual como se ingresó, no tiene otro objetivo que militarizar la seguridad pública y junto al proyecto de ley sobre infraestructura critica, permite al gobierno sin Estado de Emergencia militarizar el país. Esto no es más que una estrategia para detener las demandas sociales expresadas en la revuelta de octubre y que aún no tienen respuesta. Se intenta desde el gobierno y algunos actores políticos el reprimir con fuerzas militares la movilización social.

Denunciamos este intento del gobierno de Piñera y de quienes buscan mantener el estado de privilegio que existe hoy en el país. Convocamos a los ciudadanos a manifestarse por los medios que estén a su alcance, sin poner en riesgo las condiciones de salud y exigir a los parlamentarios de la zona el rechazo a este intento de mantener la desigualdad por la fuerza”, finaliza la declaración pública firmada por Eduardo Pavez Orellana, secretario regional del Partido Comunista.