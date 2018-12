Social 16-12-2018

Decosal Linares presentó Plan Comunal de Salud 2019, centrado en combatir el sobrepeso y obesidad

El sedentarismo, sobrepeso y obesidad en la población son una constante, situación que no está ajena en la comuna de Linares, razón por la cual el Departamento Comunal de Salud pone especial énfasis en las estrategias que busquen, durante los próximos años, combatir el aumento de personas en esta condición.

El equipo de DECOSAL Linares, presentó ante la Comisión de Salud, del Consejo Municipal, el Plan Comunal para el año 2019. En la presentación, el Director Comunal, Patricio Fernández, afirmó que “dado los niveles de obesidad de los niños que se atienden en nuestros Cesfam, en 20 o 30 años tendremos una población muy enferma”, haciendo referencia a todas las enfermedades cardiovasculares que son consecuencia de una mala alimentación y nula actividad física. En la oportunidad el equipo presentó los lineamientos generales que durante el próximo año se enfocarán, en gran medida, en incentivar la actividad física y alimentación saludable en la población.

El Alcalde de Linares Mario Meza señaló que “hace algún tiempo encomendé al Departamento de Salud, aumentar los esfuerzos por realizar actividades que inviten a llevar una vida activa. Creemos que el trabajo en salud no debe ser sólo dentro de los consultorios, sin no, que deben estar en terreno educando, informando, realizando actividad física y entregando las herramientas para que nuestros vecinos cambien sus hábitos alimenticios y de vida”, indicó la autoridad comunal.

Las cifras comunales son poco positivas y así lo refleja el diagnóstico realizado por el equipo municipal de salud, donde muestran que en los CESFAM se atienden más de 2 mil niños con sobrepeso, obesidad o riesgo de padecerla; esto considerando que la cifra sólo muestra la población atendida en los centros de Atención Primaria de Salud, pero que los índices nacionales refuerzan el diagnóstico, reflejando que casi un 8.7% de los niños de educación parvularia sufre obesidad.

Al respecto, el Director de Salud, señaló que “para el año 2019 el equipo de promoción de la salud se ha propuesto trabajar fuertemente bajo los ejes de actividad física y alimentación saludable. Este año hicimos corridas, caminatas, clases de baile entretenido, etc. y sentamos los cimientos en la organización de este trabajo. El sobrepeso y obesidad son la causa de distintas enfermedades cardiovasculares como la diabetes, hipertensión o dislipidemia, y que aunque en muchos casos tienen un componente genético, con acciones concretas podemos retrasar significativamente su aparición”.