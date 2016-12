Editorial 29-12-2016

Defensa judicial

Por medio de una resolución, parlamentarios han solicitado otorgar asesoría y opción a defensa para aquellos casos en que no sea posible, por falta de recursos, contratar los servicios de un abogado de manera particular.



Precisamente, crear una unidad de defensa judicial para víctimas de delitos pidió la Sala de la Cámara de Diputados al Ejecutivo por medio de una resolución.



Sin duda, existe la necesidad imperiosa de crear un organismo autónomo y descentralizado, un símil de la Defensoría Penal Pública, pero que asuma las tareas de asesoría y defensa de las víctimas, solo cuando se trate de personas de escasos recursos.



Lo anterior no solo sería para imputados, sino que también para que las víctimas de delitos cuenten con la garantía que prescribe la Constitución, en cuanto a este derecho que califica como irrenunciable, de manera que se pueda dar cumplimiento a la modificación realizada en el año 2011, por medio de la Ley 20.516.

Actualmente, los imputados por delitos tienen a su favor la Defensoría, pero no las víctimas de los delitos, especialmente cuando no pueden pagar un abogado que las defienda.