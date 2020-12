Nacional 19-12-2020

Defensor nacional: La prisión preventiva se está usando como una pena anticipada



En medio de serios cuestionamientos al proyecto que busca otorgar indultos a personas en prisión preventiva desde el estallido social, el defensor nacional, Andrés Mahnke, reconoció las fallas de la norma que habilita esta medida cautelar.

"Se han realizado más de 10 modificaciones a esta regulación que han hecho perder el fundamento cautelar, el fundamento de procedimiento para que una persona, amparada por la presunción de inocencia, (el delito) sea tan grave que mejor, como Estado de Derecho, mientras la juzgamos e investigamos la tengamos presa", apuntó en El Diario de Cooperativa.

De hecho, la demora de los procesos se explica por las facultades de esta medida, pues "en una regulación que es bastante laxa", defensoras y defensores deben pedir "la revisión de la prisión preventiva no una, sino que siete, ocho y nueve veces".

Sin embargo, la cautelar "se mantiene porque de verdad se está usando como una pena anticipada en el país; ya no con un fin cautelar, ya no con un fin de procedimiento, y para ponerlo en una frase, lo que me sorprende es que sorprenda, porque esto está pasando hace muchos años".