Nacional 24-09-2021

Defensora de la Niñez critica el desapruebo al kínder obligatorio y asegura que no hay razones claras para entender el rechazo

Diversas críticas ha generado el rechazo al veto presidencial que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad segundo nivel de transición de Educación Parvularia o también llamado kínder, luego de que este martes la Cámara de Diputados no lograra el quórum necesario para su aprobación. Por esto, la Defensoría de la Niñez aseguró que los motivos por los que este veto no fue aprobado no son claros y aseguró que la discusión terminó siendo en base a las "trincheras políticas" y no por "los derechos de los niños y niñas".

"Nunca entendimos mucho los cuestionamientos que se hacían a este proyecto. Esta es una manifestación más de lo grave que resulta cuando las decisiones a nivel legislativo se toman desde las trincheras políticas y desde mezquindades más o mezquindades menos en relación con mi opositor, y no se pone en el centro los derechos de los niños y niñas. Lo cierto es que este proyecto de kínder, en ningún caso venía a perjudicar la situación de los niños, muy por el contrario", aseveró la defensora Patricia Muñoz en Emol TV. De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Educación, existe un 3% de matrículas que aún no se concreta de niños y niñas en kínder: "Creemos que este proyecto iba en un sentido correcto, que estaba orientado a favorecen una etapa formativa no desde el punto de vista de la escolarización, sino que atendiendo las especificidades que se tiene que tener en los pre escolares", explicó Muñoz. Por lo anterior, desde la Defensoría de la Niñez consideraron que el resultado es "desafortunado, porque tampoco existen explicaciones muy lógicas para entender el rechazo más que un tema político propiamente tal". Las razones que dieron algunos de los parlamentarios para rechazar el proyecto de obligatoriedad en el kínder, se encuentran que "era un voladero de luces", según el diputado Gabriel Boric o que se trataba de una medida que "abriría los espacios al lucro", de acuerdo a lo planteado por la senadora Yasna Provoste. Ante esto, la defensora Patricia Muñoz afirmó que "eran cosas que luego uno podía ir desmintiendo con la propia redacción del proyecto. Finalmente, concluyó reiterando que "el rechazo sólo se entiende desde la mezquindad política, que no es capaz de poner en el centro los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes y que en definitiva siguen estando relegados a las definiciones y peleas partidistas que se dan en este ámbito".