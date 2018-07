Política 06-07-2018

Defensora de la Niñez critica lentitud del Gobierno: «Es tiempo que en el Sename se tomen acciones concretas»

«Ha quedado de manifiesto que el Estado ha fallado y creo que ese diagnóstico, que está hecho hace bastante tiempo, ya necesita pasar a acciones concretas y ahí es donde me preocupa qué acciones concretas, en qué momento, en qué oportunidad y con qué celeridad para evitar este tipo de noticias». Las palabras son de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien se mostró sorprendida por el escaso avance que han tenido las medidas para abordar la crisis del Sename, luego de que se conocieran 30 nuevas muertes en el servicio. En entrevista con Radio Universo señaló que «me voy a centrar particularmente en aquellos que se suicidan. ¿Por qué voy a hacer esa diferencia? Porque es muy distinta la situación de aquellos que tienen enfermedades terminales, situaciones de enfermedades crónicas o cosas de esa naturaleza que tienen otro tipo de análisis y relación, porque ahí también te demuestra la ineficiencia del Estado, porque el Ministerio de Salud no se hace cargo de esos temas. El Estado ha sido incapaz de resolver a esas necesidades». Sobre la reacción del servicio ante el tema, señaló que «me llamó mucho la atención el comunicado porque era como ‘bueno la verdad es que no estaban en los centros de residencia del Sename, los que se murieron’. El punto es que estaban sujetos a programas ambulatorios que también tienen dependencia técnica del Sename, entonces yo lo que necesito saber, y me costó harto conseguirme el informe pero lo tengo y voy a pedir la información detallada por cada uno de los niños, qué tipo de acciones se hicieron por los programas ambulatorios por estos niños que se suicidaron por ejemplo»