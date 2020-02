Nacional 14-02-2020

Defensoría de la Niñez valoró denuncias que llevaron a retirar comercial de calcetines

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, valoró las "denuncias masivas" sobre sexualización de una niña que protagonizaba un comercial de calcetines de la marca Monarch, lo que llevó a que la empresa decidiera retirar la cuestionada campaña desde las tiendas.

La polémica en redes sociales surgió luego que se viralizara la imagen de una niña de unos 10 años posando en ropa interior, de forma sexy, con la boca abierta y un helado en la mano.

Muñoz sentenció que "esta situación produce un impacto negativo en niños, niñas y adolescentes y desde ahí valoramos también como las denuncias masivas que se hicieron en relación con esta materia lo que revelan es que la sociedad ya está clara en no tolerar espacios de desprotección y de sexualización o hipersexualización de este grupo de la población".

La autoridad añadió que "no sólo llamamos a dar cumplimiento a las normas éticas a las empresas de publicidad, sino que también ponemos un llamado de atención en los adultos responsables que sus hijos no se vean involucrados en campañas de esta naturaleza".